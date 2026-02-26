Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestrate a Catania oltre 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli: l’azione, coordinata dal Questore, è stata finalizzata a garantire la sicurezza della filiera alimentare e la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla tracciabilità degli alimenti e alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Operazione congiunta per la sicurezza alimentare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la task force ha coinvolto numerosi enti e forze dell’ordine: la squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Anticrimine, il X Reparto Mobile, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e tecnici del servizio “Igiene pubblica”, Spresal, il servizio Veterinario dell’Asp di Catania e gli agenti del settore “annona” della Polizia Locale. L’operazione è stata disciplinata da un’ordinanza del Questore e ha avuto come obiettivo principale la verifica delle autorizzazioni per la vendita degli alimenti e la tracciabilità della merce, oltre al controllo delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Controlli al MAAS: sequestri e sanzioni

L’attenzione degli operatori si è concentrata su alcuni box del MAAS, il mercato agroalimentare di Catania, dove sono state riscontrate diverse criticità. In particolare, sono state sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di provenienza estera, risultati privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa. La legge impone infatti che sia sempre possibile determinare l’esatta provenienza degli alimenti, a tutela della salute dei consumatori.

Sicurezza sul lavoro: sanzioni per irregolarità

Durante i controlli, il Servizio di Prevenzione sulla Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal) ha sanzionato il gestore di un box per una serie di irregolarità: scarsa manutenzione dell’impianto elettrico, presenza di un soppalco non protetto da parapetti con rischio concreto di caduta e assenza della cassetta di primo soccorso. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni per un totale di 5.370 euro.

Ulteriori sequestri e donazione in beneficenza

Il Corpo Forestale ha inoltre sequestrato 1,350 chili di ortofrutta non tracciata, applicando una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Un’analoga sanzione è stata contestata al titolare di un altro box, dove sono stati sequestrati 3,1 chili di prodotti tra frutta e verdura, anch’essi privi di tracciabilità. Dopo gli accertamenti sanitari, la merce sequestrata è stata dichiarata idonea al consumo umano e devoluta in beneficenza, evitando così inutili sprechi alimentari.

Altre irregolarità e sanzioni

Nel corso dei controlli, lo Spresal ha riscontrato ulteriori irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, che hanno portato all’elevazione di sanzioni per un importo di 3.416 euro. L’azione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti preposti ha permesso di individuare e sanzionare comportamenti non conformi alle normative vigenti, rafforzando la tutela dei lavoratori e dei consumatori.

