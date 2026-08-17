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E’ di 13 persone arrestate e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio dei controlli straordinari messi in atto dai Carabinieri durante il weekend di Ferragosto nel capoluogo piemontese e nella sua provincia. L’operazione, che ha visto impegnati oltre 1200 militari e 559 pattuglie, è stata condotta per garantire la sicurezza durante le giornate di maggiore afflusso turistico e di spostamenti, con particolare attenzione alle aree urbane e ai locali pubblici.

Controlli intensificati: il bilancio dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Torino ha rafforzato la presenza delle forze dell’ordine tra venerdì e domenica, concentrando l’attenzione sia sul capoluogo che sulla provincia. Nel corso delle attività sono state arrestate 13 persone e denunciate all’Autorità Giudiziaria 45 persone. Inoltre, i militari hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un uomo accusato di tentato furto aggravato continuato ai danni di due esercizi commerciali a Moncalieri.

Veicoli e monopattini sotto la lente

Nel corso dei controlli, sono stati fermati oltre 2000 veicoli, tra cui quest’anno hanno trovato particolare attenzione anche i monopattini elettrici. In un caso, i Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia hanno arrestato in flagranza un giovane in Piazza Castello, sorpreso mentre sfrecciava su un monopattino e occultava 50 grammi di hashish. Questo episodio ha evidenziato come le nuove modalità di spostamento urbano siano diventate oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Sequestri di droga: hashish, cocaina e marijuana

L’attività di controllo ha portato al sequestro di oltre 70 grammi di hashish, risultata la sostanza stupefacente più frequentemente rinvenuta. Sono state inoltre sequestrate alcune dosi di cocaina e marijuana. La presenza di queste sostanze ha confermato la necessità di mantenere alta la guardia sul fenomeno dello spaccio e del consumo di droga, soprattutto nei periodi di maggiore aggregazione giovanile.

Intossicazione da torta alla marijuana a Collegno

Un episodio particolare si è verificato a Collegno, dove otto ragazzi sono stati trasportati all’Ospedale di Rivoli a seguito di una intossicazione causata dall’ingestione di una torta artigianale contenente verosimilmente marijuana. La torta, consumata durante una festa a casa di un amico, è stata sequestrata dai militari della Compagnia di Rivoli. I giovani coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Zone a vigilanza rafforzata e controlli nei locali pubblici

Nel contesto delle quindici zone cittadine sottoposte a vigilanza rafforzata, i Carabinieri hanno controllato 322 persone di interesse operativo, procedendo all’arresto di 4 persone. In tutta la provincia, sono stati effettuati accessi in 102 esercizi pubblici, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA