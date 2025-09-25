Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3.563 ispezioni, 2.146 violazioni accertate e oltre 38 milioni di euro di beni sequestrati il bilancio della campagna “Healthy Summer 2025”, condotta dai Carabinieri del NAS su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. L’operazione, avviata a giugno e conclusa il 21 settembre, ha visto impegnati i militari in una vasta serie di controlli presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-assistenziali, centri benessere, aree di transito e attività di street food, con l’obiettivo di prevenire rischi sanitari e contrastare l’uso di sostanze vietate.

Un’estate sotto la lente dei NAS: i numeri dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la campagna “Healthy Summer 2025” è stata promossa dal Ministero della Salute e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per proteggere sia i vacanzieri sia chi, per motivi di salute, ha trascorso l’estate in ospedale o in RSA. Nel corso di 3.563 ispezioni effettuate in tutta Italia, i militari hanno riscontrato 1.331 situazioni non conformi, pari al 37% dei controlli totali. Sono state segnalate 1.291 persone alle autorità amministrative e giudiziarie e accertate 2.146 violazioni complessive.

Le attività ispettive hanno portato all’esecuzione di 20 misure restrittive della libertà personale. In particolare, sono state contestate 183 violazioni penali e 1.963 sanzioni amministrative, per un importo superiore a 1,5 milioni di euro. Gli alimenti e le bevande sequestrati, risultati non conformi alle normative vigenti, hanno raggiunto un valore commerciale stimato in oltre 38 milioni di euro.

Street food e strutture socio-assistenziali: i settori più colpiti

Le irregolarità maggiori sono state rilevate nel settore dello street food, con 327 violazioni su 691 controlli, e nelle strutture socio-assistenziali, dove sono state riscontrate 255 irregolarità su 852 verifiche. I controlli hanno interessato anche centri benessere, attività estetiche e ristorazione sulle principali vie di comunicazione, porti, aeroporti e stazioni.

Particolare attenzione è stata rivolta alle verifiche successive all’allarme per casi di botulismo legati al consumo di conserve e preparazioni artigianali. I Carabinieri NAS hanno intensificato i controlli per assicurare il rispetto delle norme di produzione, conservazione e tracciabilità degli alimenti, al fine di prevenire gravi rischi per la salute pubblica.

Nuove regole UE: stop alle sostanze tossiche nei cosmetici

Dal 1° settembre è entrato in vigore un nuovo regolamento dell’Unione Europea che vieta la commercializzazione e l’utilizzo nei prodotti cosmetici, inclusi gel e smalti per unghie, di TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e DMTA (Dimethyltolylamine). Queste sostanze sono state classificate come CMR 1B (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) e il loro impiego rappresenta un serio rischio per la salute, in particolare per la tossicità riproduttiva. Il divieto impone il ritiro dal mercato di tali prodotti e la ricerca di alternative più sicure da parte di produttori e professionisti del settore.

I controlli dei NAS hanno riguardato anche la corretta applicazione di questa disciplina nei centri benessere e nelle attività estetiche, sanzionando le pratiche non conformi e garantendo una maggiore sicurezza ai consumatori.

Focus sulle attività locali: i casi di Bologna e Napoli

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tra le principali attività condotte nell’ambito dell’operazione “Healthy Summer 2025” spiccano due interventi esemplari.

NAS Bologna: sequestrati conserve e succhi a rischio botulino

I Carabinieri del NAS di Bologna hanno effettuato controlli mirati presso aziende e stabilimenti di produzione di conserve vegetali, in risposta ai recenti casi di botulismo che hanno destato preoccupazione tra i consumatori. Nella seconda metà di agosto, un’ispezione presso un’azienda agricola del bolognese, specializzata nella produzione e vendita di confetture e succhi di frutta, ha permesso di scoprire gravi carenze nelle procedure di pastorizzazione, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica.

Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto centinaia di vasetti di vetro già utilizzati più volte, alcuni ancora sporchi e destinati a essere riempiti nuovamente, numerosi contenitori di confetture autoprodotte privi di etichette e non conformi, alcuni dei quali avevano perso il sottovuoto. Sono stati trovati oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in gran parte privi di etichettatura, risalenti a produzioni degli anni 2010, 2012 e 2018. Gli ambienti di lavorazione e stoccaggio si presentavano in condizioni igieniche precarie, con presenza di sporcizia, polvere, ragnatele, guano e materiali promiscui.

All’esterno della struttura, inoltre, è stata accertata la preparazione di passata di pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, alimentato con legname di pallet dismesso, senza i requisiti minimi di sicurezza alimentare. Al termine del controllo, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato 674 kg di confetture e succhi di frutta, per un valore stimato di oltre 15.000 euro. L’esito dell’ispezione è stato comunicato all’AUSL competente, che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari, per un valore quantificato in circa 150.000 euro. Per le violazioni accertate, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.

NAS Napoli: sequestrati cosmetici tossici e cancerogeni

I Carabinieri del NAS di Napoli, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti cosmetici, hanno effettuato un’ispezione presso una rivendita situata nell’area dei paesi vesuviani. Al termine dell’operazione, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica. In particolare, sono state trovate diverse confezioni di gel semipermanente contenente la sostanza “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO)”, vietata dall’Unione Europea perché cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione.

A seguito dell’irregolarità riscontrata, i militari hanno sequestrato circa 800 confezioni dei suddetti articoli, per un valore commerciale stimato di circa 6.000 euro. L’intervento ha permesso di rimuovere dal mercato prodotti potenzialmente dannosi sia per i consumatori che per gli operatori del settore.

L’ultima tappa dell’operazione ha visto protagonista la città di Napoli, dove l’azione dei NAS ha confermato l’importanza di controlli costanti e mirati per la tutela della salute pubblica.

Impegno costante per la sicurezza dei cittadini

L’operazione “Healthy Summer 2025” ha ribadito il ruolo centrale dei Carabinieri del NAS e del Comando per la Tutela della Salute nel garantire standard elevati di sicurezza alimentare, prevenire rischi sanitari e contrastare l’uso di sostanze vietate. L’attività, svolta in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, ha contribuito in modo significativo alla protezione della salute dei cittadini e dei turisti, dimostrando l’efficacia di un approccio integrato e capillare su tutto il territorio nazionale.

La campagna si è conclusa con risultati importanti, ma l’impegno delle forze dell’ordine proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti alimentari e cosmetici, nonché sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

ANSA