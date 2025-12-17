Controlli della polizia davanti a una scuola di Torino, un ragazzo va fuori di sé e prende a morsi gli agenti
Un ventenne è stato arrestato e un altro giovane denunciato per minacce e resistenza a Torino, davanti a una scuola del Lingotto.
Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato nel quartiere Lingotto di Torino, dove tre giovani sono stati fermati davanti a un istituto scolastico per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti sono stati chiamati per la presenza sospetta dei ragazzi. Uno di loro, un ventenne italiano, è stato arrestato dopo aver aggredito i poliziotti. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo nel quartiere Lingotto di Torino. Gli agenti della Squadra Volante dell’UPGSP sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di tre giovani sospetti davanti a un istituto scolastico. La situazione ha richiesto un pronto intervento per verificare le intenzioni dei presenti e garantire la sicurezza nell’area scolastica.
Il controllo e la reazione dei giovani
Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno rapidamente individuato i tre ragazzi segnalati. Durante il controllo, due di loro, rispettivamente di 20 e 25 anni, hanno mostrato segni di insofferenza e hanno rivolto insulti e minacce agli agenti. La situazione è degenerata quando, alla richiesta di seguire gli operatori in ufficio per ulteriori accertamenti, il ventenne ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti con pugni e morsi.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Il giovane di 20 anni è stato immediatamente arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.
Le denunce e la posizione degli altri coinvolti
L’altro giovane, di 25 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Il terzo ragazzo, invece, non risulta destinatario di provvedimenti penali al momento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.