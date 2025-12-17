Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato nel quartiere Lingotto di Torino, dove tre giovani sono stati fermati davanti a un istituto scolastico per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti sono stati chiamati per la presenza sospetta dei ragazzi. Uno di loro, un ventenne italiano, è stato arrestato dopo aver aggredito i poliziotti. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo nel quartiere Lingotto di Torino. Gli agenti della Squadra Volante dell’UPGSP sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di tre giovani sospetti davanti a un istituto scolastico. La situazione ha richiesto un pronto intervento per verificare le intenzioni dei presenti e garantire la sicurezza nell’area scolastica.

Il controllo e la reazione dei giovani

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno rapidamente individuato i tre ragazzi segnalati. Durante il controllo, due di loro, rispettivamente di 20 e 25 anni, hanno mostrato segni di insofferenza e hanno rivolto insulti e minacce agli agenti. La situazione è degenerata quando, alla richiesta di seguire gli operatori in ufficio per ulteriori accertamenti, il ventenne ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti con pugni e morsi.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il giovane di 20 anni è stato immediatamente arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Le denunce e la posizione degli altri coinvolti

L’altro giovane, di 25 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Il terzo ragazzo, invece, non risulta destinatario di provvedimenti penali al momento.

IPA