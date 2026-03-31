Controlli in 558 mense ospedaliere, quasi la metà non in regola: trovati insetti e alimenti in cattivo stato

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È di 238 strutture non conformi su 558 controllate il bilancio della campagna straordinaria di ispezioni condotta dai Carabinieri NAS tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione sanitaria in tutta Italia. L’operazione, finalizzata a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare per i pazienti, ha portato alla luce numerose criticità e ha determinato l’adozione di provvedimenti immediati.

Controlli a tappeto nelle strutture sanitarie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività ispettiva si è svolta su scala nazionale e ha interessato 558 strutture, di cui 525 attive nella ristorazione collettiva e 31 direttamente collegate all’ambito sanitario. L’obiettivo dei controlli era quello di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la corretta gestione degli alimenti destinati a una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, come i pazienti ospedalieri.

Irregolarità diffuse e dati allarmanti

Dai controlli è emerso che 238 strutture, pari al 42,7% del totale, non rispettavano gli standard previsti dalla legge. Le principali irregolarità hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, problemi strutturali e di manutenzione, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e irregolarità nella gestione e conservazione dei prodotti alimentari. Particolare attenzione è stata riservata alle diete speciali per soggetti vulnerabili, dove sono state riscontrate ulteriori criticità.

Provvedimenti immediati e sanzioni

Nel corso delle ispezioni, i Carabinieri NAS hanno adottato diversi provvedimenti: sospensioni immediate delle attività in presenza di situazioni di rischio per la salute, interdizioni di specifiche linee produttive, sanzioni amministrative, denunce all’Autorità Giudiziaria e sequestri di alimenti non idonei al consumo. Inoltre, sono state imposte prescrizioni correttive agli operatori del settore per sanare le situazioni di non conformità riscontrate.

Interventi significativi nelle città italiane

Tra i casi più rilevanti segnalati dai Carabinieri NAS figurano diversi interventi nelle principali città italiane. A Taranto, è stata disposta l’interdizione della produzione di pasti per celiaci a causa della mancanza di spazi e attrezzature dedicate, oltre a gravi carenze igienico-strutturali. A Napoli e Brescia, le attività di due mense ospedaliere sono state sospese immediatamente per gravi condizioni igieniche e presenza di infestazioni da insetti, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative.

A Salerno, sono state riscontrate contaminazioni microbiologiche (enterobatteri e coliformi) su vassoi destinati alla distribuzione dei pasti, che hanno portato all’imposizione di prescrizioni correttive. A Catania, il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato e sono stati sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Infine, a Parma sono state accertate diffuse carenze igienico-strutturali nei locali di deposito delle bevande.

L’importanza della sicurezza alimentare in ambito ospedaliero

L’operazione dei Carabinieri NAS ha messo in evidenza quanto sia fondamentale mantenere alta la vigilanza sulla qualità della ristorazione ospedaliera, soprattutto considerando la fragilità dei pazienti che usufruiscono di questi servizi. Le numerose irregolarità riscontrate sottolineano la necessità di controlli costanti e di un impegno continuo per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

Prospettive future e prosecuzione dei controlli

I Carabinieri NAS hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ulteriori verifiche e azioni di monitoraggio mirate a garantire il rispetto degli standard di sicurezza. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di strutture non conformi e assicurare che tutte le mense ospedaliere offrano un servizio sicuro e di qualità ai pazienti.