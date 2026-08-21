Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 36.000 euro di sanzioni il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato nelle attività di ristorazione del centro storico di Catania. Le verifiche, coordinate dalla Questura, sono state effettuate nei giorni scorsi per garantire il rispetto delle normative su lavoro, sicurezza e somministrazione di alimenti e bevande.

Controlli mirati nelle zone più frequentate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha interessato le aree della città maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, agli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla sezione “Annona” della Polizia Locale, hanno effettuato controlli approfonditi in due ristoranti situati tra piazza Carlo Alberto e piazza Mazzini.

Irregolarità amministrative e sanzioni elevate

Le verifiche hanno portato alla luce numerose infrazioni alla normativa vigente. In particolare, sono state accertate irregolarità di carattere amministrativo che hanno comportato l’applicazione di molteplici sanzioni ad entrambi i locali, per un totale superiore a 36.000 euro. Le sanzioni hanno riguardato diversi aspetti, dalla regolarità dei contratti di lavoro alla sicurezza degli impianti, fino al rispetto delle norme urbanistiche e pubblicitarie.

Lavoro nero e mancata tracciabilità delle retribuzioni

Nel primo locale, situato nella zona di piazza Carlo Alberto, è stato scoperto un caso di lavoro nero. Gli accertamenti sui contratti hanno evidenziato la presenza di un lavoratore privo di regolare assunzione. Per questa violazione, sono state contestate due sanzioni: 6.400 euro per la violazione della normativa di settore e 9.996 euro per la mancata tracciabilità della retribuzione.

Sicurezza sul lavoro e impianti non a norma

L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre sanzionato il titolare dello stesso ristorante per inadempienze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per un impianto elettrico non conforme alle norme vigenti. La sanzione in questo caso è stata di 9.112 euro.

Modifiche non autorizzate e pubblicità irregolare

Durante i controlli, la Polizia Locale ha riscontrato che nel locale erano state apportate modifiche interne senza la necessaria segnalazione al Comune, compromettendo i requisiti di sorvegliabilità. Per questa irregolarità è stata applicata una sanzione di 1.032 euro. Ulteriori sanzioni, per un totale di 600 euro, sono state comminate per pubblicità non autorizzata e per l’installazione di una tenda senza permessi.

Irregolarità anche in un secondo ristorante

Anche nella seconda attività di ristorazione, situata nei pressi di piazza Mazzini, sono state riscontrate irregolarità legate all’impianto elettrico non a norma. Gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno sanzionato il titolare con 9.112 euro per questa violazione.

IPA