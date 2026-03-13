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Un arresto a Ravenna, dove un cittadino italiano di 39 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di hashish e, successivamente, di altre droghe nella sua abitazione.

Controlli di routine portano all’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito durante un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato l’uomo nei pressi di via Cavour, a Ravenna. Nel corso delle verifiche, il soggetto è stato trovato in possesso di due involucri contenenti hashish.

Perquisizione domiciliare e sequestro di droga

Gli accertamenti sono stati estesi anche all’abitazione dell’uomo. Qui, la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 250 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, suddivisi in circa 135 grammi di marijuana, 115 grammi di hashish e 3,90 grammi di cocaina. Oltre alle droghe, gli agenti hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 680 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Alla luce di quanto emerso, il 39enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per l’uomo, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata odierna.

Impegno costante delle forze dell’ordine

L’operazione conferma l’efficacia dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità e alla tutela della sicurezza dei cittadini. L’intervento degli agenti a Ravenna si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a garantire la legalità e la tranquillità pubblica.

IPA