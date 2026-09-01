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È di una sospensione definitiva di un’attività di ristorazione e di diverse sanzioni amministrative il bilancio di una vasta operazione interforze condotta a Crotone. L’azione, coordinata dalla Questura della Provincia, è stata finalizzata a verificare il rispetto delle normative su sicurezza, igiene e regolarità amministrativa negli stabilimenti balneari.

Controlli amministrativi negli stabilimenti balneari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. I controlli si sono concentrati su alcuni stabilimenti balneari della città, con particolare attenzione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande annesse agli stessi.

Nel primo stabilimento ispezionato, gli agenti hanno identificato due dipendenti, entrambi regolarmente assunti. Tuttavia, la Guardia di Finanza ha riscontrato il mancato pagamento del canone RAI, procedendo all’elevazione di una 400 euro sanzione amministrativa.

Sospensione di un’attività di ristorazione per carenze igienico-sanitarie

Nel corso dei controlli presso un secondo stabilimento balneare, sono stati identificati il conduttore dell’attività e un dipendente, anch’essi risultati in regola dal punto di vista contrattuale. Gli accertamenti hanno però portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali nei locali adibiti a cucina. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale dell’ASP di Crotone.

Al termine delle verifiche, il personale sanitario ha disposto la sospensione definitiva dell’attività di ristorazione, riservandosi di elevare ulteriori sanzioni in base alla normativa vigente.

Irregolarità fiscali e sanzioni amministrative

Durante la stessa ispezione, la Guardia di Finanza ha rilevato la presenza di un POS non collegato al registratore di cassa, una violazione che sarà segnalata all’Agenzia delle Entrate. Per questa irregolarità, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 4.000 euro.

Sanzioni per sicurezza e tracciabilità dei prodotti

La Capitaneria di Porto di Crotone ha inoltre contestato la mancata presenza del bagnino presso la postazione di salvataggio, elevando una 1.032 euro sanzione amministrativa. Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 2,1 Kg di prodotti ittici privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Per questa violazione, è stata elevata una ulteriore 2.000 euro sanzione amministrativa.

Obiettivi e risultati dell’operazione

L’attività di controllo si inserisce nel quadro dei servizi predisposti dalla Questura di Crotone, mirati a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, regolarità amministrativa, igiene e tutela dei consumatori. L’operazione ha avuto lo scopo di tutelare sia gli operatori economici che rispettano le regole sia la sicurezza dei cittadini, grazie alla collaborazione tra le diverse forze di polizia e le istituzioni locali.

IPA