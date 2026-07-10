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È stato arrestato un minorenne a Gela per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso all’interno dell’abitazione di un detenuto domiciliare. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di disfarsi della droga alla vista degli agenti. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Caltanissetta, che ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità.

Il controllo e l’arresto del minorenne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha effettuato un controllo presso il domicilio di un uomo sottoposto a detenzione domiciliare. Durante l’ispezione, gli agenti hanno notato la presenza di un ragazzo di 17 anni all’interno dell’abitazione.

Alla vista dei poliziotti, il minorenne ha compiuto un gesto repentino nel tentativo di liberarsi di alcuni involucri che aveva con sé. Gli agenti sono però riusciti a recuperare quasi 50 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, insieme a sostanza da taglio e a un bilancino di precisione, tutto custodito all’interno di un borsello.

Il sequestro del denaro e i precedenti del giovane

Nel corso della perquisizione personale, la Polizia ha sequestrato anche una somma di oltre 2.000 euro in contanti, ritenuta probabile provento di attività illecita. Il minorenne, già gravato da precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, violazione della normativa sugli stupefacenti e guida senza patente, era stato in passato avvisato oralmente dal Questore a cambiare condotta.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo le formalità di rito, il diciassettenne è stato condotto in Commissariato e, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, accompagnato in un centro per la giustizia minorile, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi martedì, il Gip presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità per il giovane.

IPA