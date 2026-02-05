Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 600 grammi di hashish sequestrati: questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Bologna. Due giovani di 29 anni, uno originario di Bologna e l’altro della provincia di Napoli, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’intervento è avvenuto in via Azzurra, nei pressi del Giardino Arcobaleno, durante un controllo mirato a contrastare la vendita e l’acquisto di droga.

I controlli contro lo spaccio a Bologna

L’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate da giovani e famiglie.

Durante un servizio di osservazione in via Azzurra i militari della Stazione Bologna Pilastro hanno notato movimenti sospetti nei pressi del “Giardino Arcobaleno”.

In particolare l’attenzione si è concentrata su un giovane, poi identificato come un 29enne originario della provincia di Napoli, che si aggirava nella zona. Sottoposto a perquisizione personale il ragazzo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish,per un peso complessivo di circa 100 grammi, nascosti nella tasca del giubbotto.

La perquisizione domiciliare e il secondo arresto

Non appena scoperta la droga i Carabinieri hanno deciso di approfondire le indagini dirigendosi verso l’appartamento da cui avevano visto uscire il giovane napoletano. All’interno dell’abitazione si trovava il suo coetaneo, un altro 29enne, questa volta nato a Bologna.

Informato della situazione e della necessità di procedere a una perquisizione domiciliare il giovane bolognese ha collaborato con i militari, mostrando spontaneamente il resto della sostanza stupefacente in suo possesso: dieci panetti di hashish, per un totale di circa 500 grammi.

Il sequestro e le conseguenze giudiziarie

Complessivamente l’operazione ha portato al sequestro di dodici panetti di hashish per un peso totale di circa 600 grammi. I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna entrambi sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.

Il contesto dell’operazione

L’intervento dei Carabinieri si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili.

In particolare la zona del Giardino Arcobaleno, già oggetto di segnalazioni per la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti, è stata monitorata con attenzione dai militari che hanno così potuto intervenire tempestivamente e assicurare alla giustizia i responsabili.

IPA