È di nove arresti il bilancio delle recenti operazioni di controllo condotte dalla Polizia di Stato nel quartiere Prenestino di Roma. Spacciatori, ladri seriali e un rapinatore sono stati assicurati alla giustizia grazie a una serie di interventi mirati, messi in atto per contrastare la criminalità nella zona.

Operazione dei Falchi della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo ha preso avvio grazie all’azione dei Falchi della Squadra Mobile. Gli agenti hanno monitorato con attenzione i movimenti sospetti di presunti pusher a piedi e dei loro clienti in attesa. L’osservazione degli investigatori si è concentrata su uno schema ricorrente: avvicinamento rapido, cessione della sostanza e immediato allontanamento. Questo modus operandi ha permesso agli agenti di interrompere tre passaggi di droga e di arrestare cinque spacciatori.

Arresti per furti in esercizi commerciali

Sul fronte della criminalità predatoria a Roma, la Polizia ha fermato due persone responsabili di furti ai danni di esercizi alimentari della zona. In entrambi i casi, i ladri hanno tentato di eludere i sistemi antitaccheggio approfittando delle casse chiuse: uno ha riempito il cestino e ha cercato di uscire rapidamente oltre le barriere di sicurezza, mentre l’altro ha nascosto bottiglie di alcolici sotto gli indumenti. La vigilanza interna è riuscita a bloccare i responsabili e ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato. Gli agenti del VI Distretto Prenestino sono intervenuti prontamente e hanno tratto in arresto i due individui.

Rapina e arresto del responsabile

Poche ore dopo, una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura ha riferito di un uomo in strada, visibilmente agitato e in stato di shock dopo essere stato vittima di una rapina sotto minaccia di morte. Gli agenti del Distretto di zona hanno individuato e fermato il presunto autore del reato mentre era ancora in fuga, non distante dal luogo dell’aggressione.

Arresto di un pusher con ordine di carcerazione

L’ultima operazione, in ordine di tempo, ha riguardato un pusher esperto che, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, l’uomo – un quarantasettenne di origini egiziane – è stato bloccato e accompagnato negli uffici del Distretto per ulteriori accertamenti sulla sua posizione nel territorio nazionale. Durante le verifiche, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione pendente per un cumulo di pene legate a reati di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia.

