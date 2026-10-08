Controlli straordinari a Bari a settembre, 85 stranieri verificati e 40 espulsioni firmate dal Prefetto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel solo mese di settembre, con i servizi straordinari, la Polizia ha sottoposto a verifiche 85 cittadini stranieri nell’area metropolitana di Bari: per 40 di loro, risultati irregolari, il Prefetto ha firmato il provvedimento di espulsione. Due giovani di 21 e 19 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, sono stati trattenuti nel Cpr e poi riaccompagnati nei Paesi d’origine.

Controlli straordinari a Bari, i numeri di settembre

Come riporta la Polizia di Stato, le operazioni rientrano nel potenziamento dei servizi di prevenzione nell’area metropolitana, con interventi ad alto impatto contro la criminalità diffusa e l’immigrazione irregolare.

Gli 85 stranieri controllati sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per accertamenti approfonditi.

In 40 casi è emersa l’assenza dei requisiti per restare in Italia, e il Prefetto ha emesso subito i decreti di espulsione.

I due giovani rimpatriati dopo il Cpr

Tra i casi segnalati dalla Questura ci sono quelli di due ragazzi di 21 e 19 anni, uno egiziano e l’altro tunisino, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e al traffico di stupefacenti.

Dopo l’espulsione sono stati trattenuti nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari.

Da lì sono stati rimpatriati con accompagnamento coatto.

IPA