Controlli straordinari a Ragusa a settembre, 1.591 persone identificate con 15 denunce e 8 espulsioni
Controlli straordinari a Ragusa: 154 operatori impegnati contro spaccio e immigrazione clandestina nel mese di settembre.
In un mese 1.591 persone identificate, 775 veicoli controllati e 15 denunce. È il bilancio dei servizi straordinari svolti a settembre a Ragusa dalla Polizia di Stato, con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, contro lo spaccio e l’immigrazione irregolare. Impiegati circa 154 operatori in 46 posti di controllo. Sul fronte immigrazione sono stati emessi 8 provvedimenti di espulsione.
- Controlli straordinari a Ragusa, i numeri di settembre
- Controlli a Ragusa, le denunce per guida in stato di alterazione e le espulsioni
- Controlli a Ragusa, le verifiche negli esercizi pubblici
Controlli straordinari a Ragusa, i numeri di settembre
Come riporta la Polizia di Stato, i servizi sono stati predisposti nel corso di settembre 2026 insieme alla Polizia Stradale, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale del Comune.
L’obiettivo era il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
Sono stati impiegati circa 154 operatori, che secondo i dati riportati da Ragusa Oggi hanno allestito 46 posti di controllo, identificato 1.591 persone e verificato 775 veicoli.
Controlli a Ragusa, le denunce per guida in stato di alterazione e le espulsioni
Le infrazioni al Codice della Strada contestate sono state 20.
Quindici persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e per guida senza patente.
Sul versante dell’immigrazione sono stati adottati 8 provvedimenti di espulsione, a cui si aggiungono 1 rimpatrio con accompagnamento alla frontiera e 3 trattenimenti.
Controlli a Ragusa, le verifiche negli esercizi pubblici
I controlli hanno riguardato anche 8 esercizi pubblici.
Per queste verifiche la Polizia si è avvalsa dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per accertare il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti tecnici e di sicurezza richiesti.
L’attività rientra nel piano di prevenzione e vigilanza del territorio, con cui la Questura punta a garantire il rispetto della legalità e ad accrescere la sicurezza percepita dai cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.