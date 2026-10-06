Controlli straordinari a Ragusa a settembre, 1.591 persone identificate con 15 denunce e 8 espulsioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In un mese 1.591 persone identificate, 775 veicoli controllati e 15 denunce. È il bilancio dei servizi straordinari svolti a settembre a Ragusa dalla Polizia di Stato, con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, contro lo spaccio e l’immigrazione irregolare. Impiegati circa 154 operatori in 46 posti di controllo. Sul fronte immigrazione sono stati emessi 8 provvedimenti di espulsione.

Controlli straordinari a Ragusa, i numeri di settembre

Come riporta la Polizia di Stato, i servizi sono stati predisposti nel corso di settembre 2026 insieme alla Polizia Stradale, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale del Comune.

L’obiettivo era il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

Sono stati impiegati circa 154 operatori, che secondo i dati riportati da Ragusa Oggi hanno allestito 46 posti di controllo, identificato 1.591 persone e verificato 775 veicoli.

Controlli a Ragusa, le denunce per guida in stato di alterazione e le espulsioni

Le infrazioni al Codice della Strada contestate sono state 20.

Quindici persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e per guida senza patente.

Sul versante dell’immigrazione sono stati adottati 8 provvedimenti di espulsione, a cui si aggiungono 1 rimpatrio con accompagnamento alla frontiera e 3 trattenimenti.

Controlli a Ragusa, le verifiche negli esercizi pubblici

I controlli hanno riguardato anche 8 esercizi pubblici.

Per queste verifiche la Polizia si è avvalsa dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per accertare il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti tecnici e di sicurezza richiesti.

L’attività rientra nel piano di prevenzione e vigilanza del territorio, con cui la Questura punta a garantire il rispetto della legalità e ad accrescere la sicurezza percepita dai cittadini.

IPA