Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

24 fogli di via obbligatori e 10 avvisi orali: questo il risultato delle attività di controllo messe in atto dalla Questura di Torino in occasione della manifestazione nazionale prevista per sabato 31 gennaio. I provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza in città, in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, con controlli estesi a strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e valichi di frontiera.

Controlli rafforzati in vista della manifestazione

La Questura di Torino ha predisposto una serie di servizi di osservazione e vigilanza in vista dell’arrivo dei manifestanti nel capoluogo piemontese.

L’obiettivo principale è stato quello di prevenire episodi di disordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei luoghi sensibili della città.

Verifiche su strada, ferrovia e frontiere

I controlli, già avviati nei giorni precedenti la manifestazione, hanno interessato diversi ambiti: stradale, autostradale, ferroviario, aeroportuale e i valichi di frontiera terrestre del Frejus e del Monginevro.

Particolare attenzione è stata rivolta all’identificazione di possibili facinorosi e al rinvenimento di oggetti potenzialmente pericolosi o utili al travisamento, come maschere antigas e passamontagna.

Numeri dei controlli: persone, veicoli e voli

Nel corso della giornata del 30 gennaio la Polizia di Stato ha identificato 747 persone, controllato 236 veicoli e 4 voli aerei.

L’intensificazione dei controlli si è registrata soprattutto nella mattinata del 31 gennaio, con verifiche su auto, pullman e treni in arrivo in città.

Sequestri e accompagnamenti in ufficio

Durante le attività di controllo 10 persone sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e altri oggetti atti al travisamento.

Tra queste, 3 provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e 2 in treno da Genova. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata con una grossa chiave inglese e un coltello. Sono stati inoltre sequestrati bombolette spray e bastoni, strumenti considerati potenzialmente pericolosi in occasione di manifestazioni pubbliche.

Provvedimenti amministrativi: fogli di via e avvisi orali

Al termine delle verifiche sono stati emessi 24 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino per un periodo variabile da 1 a 3 anni.

Tra i destinatari dei provvedimenti figurano anche due cittadini francesi e un cittadino russo. Il Questore di Torino ha inoltre emesso 10 avvisi orali nei confronti di manifestanti provenienti da altre province italiane e dall’estero. Le attività di controllo hanno portato anche all’emissione di 7 DACUR (Divieti di Accesso alle Aree Urbane).

IPA