Controlli straordinari alla stazione Termini di Roma, 7 arresti e 13 denunce: il blitz voluto dal prefetto

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È di 7 arresti e 13 denunce il bilancio di un’operazione dei Carabinieri nell’area della stazione ferroviaria di Roma Termini, dove sono stati intensificati i controlli per contrastare reati predatori e fenomeni di illegalità. L’intervento, svolto in linea con le direttive del Prefetto di Roma, ha visto coinvolte persone di diverse nazionalità, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, e si è concentrato soprattutto nelle zone frequentate da migliaia di viaggiatori ogni giorno.

Controlli straordinari nell’area di Roma Termini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti per rafforzare la sicurezza nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini e nelle zone limitrofe. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno agito secondo le strategie indicate dal Prefetto Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sette arresti per reati predatori e altri illeciti

Nel corso dei controlli, sono state arrestate 7 persone, tutte ritenute gravemente indiziate di rapina, furto, ricettazione, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tra gli arrestati figura un cittadino romeno di 51 anni, fermato a bordo della metropolitana linea “A” subito dopo aver sottratto il portafogli a un turista giapponese e aver opposto violenza nel tentativo di fuga.

Un altro arresto ha riguardato un italiano di 46 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’interno di un esercizio commerciale dopo aver asportato diversi capi di abbigliamento. Nel tentativo di allontanarsi, l’uomo avrebbe minacciato con un coccio di bottiglia.

Una cittadina romena di 49 anni è stata fermata dopo aver rubato capi di abbigliamento da un negozio di via Gioberti. All’interno del Forum Termini, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 60 anni, senza fissa dimora, sorpreso subito dopo aver sottratto una confezione di profumo.

Un cittadino marocchino di 26 anni è stato invece arrestato dopo aver rubato una valigia a un turista tedesco in via Giolitti e aver fornito false generalità ai militari per ostacolare l’identificazione.

Gli ultimi due arresti hanno riguardato una cittadina bosniaca di 57 anni, destinataria di un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione, e un romano di 62 anni, anch’egli senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, chiamato a espiare 4 anni e 6 mesi di reclusione per furto aggravato.

Tredici denunce per vari reati

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 13 persone. Due uomini, un romeno di 54 anni e un italiano di 18 anni, sono stati denunciati per rapina dopo aver minacciato un turista argentino in via Cavour, facendosi consegnare 100 euro.

In piazza dei Cinquecento, un marocchino di 39 anni e una cilena di 37 anni sono stati denunciati per furto con strappo ai danni di un giovane turista lettone. Nella stessa piazza, un tunisino di 37 anni è stato trovato in possesso di un coltello, un paio di forbici e un attrezzo multiuso, motivo per cui è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Due cittadini georgiani, di 19 anni e 40 anni, sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi mentre rubavano generi alimentari per un valore di circa 50 euro da un esercizio commerciale.

Una cittadina romena di 22 anni è stata denunciata per tentato furto aggravato dopo essere stata sorpresa mentre cercava di sottrarre prodotti cosmetici per un valore di circa 1.900 euro all’interno della stazione Termini.

Denunciate anche due minorenni romane, di 16 anni e 15 anni, sorprese dopo aver asportato prodotti cosmetici per circa 100 euro dallo stesso esercizio commerciale. Le due sono state trovate in possesso di ulteriori capi di abbigliamento e prodotti cosmetici, risultati rubati in precedenza presso un centro commerciale di via Laurentina.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri hanno individuato e denunciato due cittadini peruviani, un 26enne e una 25enne, ritenuti gravemente indiziati, in concorso, del furto di alcuni prodotti cosmetici all’interno di una profumeria della stazione Termini.

Nel corso dei controlli, è stato inoltre denunciato un cittadino cambogiano di 18 anni, trovato in piazza dei Cinquecento in possesso di 8 dosi di hashish e 1.130 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

IPA