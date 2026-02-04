Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

13 cittadini stranieri sono stati espulsi al termine delle recenti attività della Polizia di Stato di Como nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati adottati nelle ultime settimane, con l’obiettivo di individuare soggetti considerati potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Espulsioni mirate a Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato le operazioni hanno riguardato 13 cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

Tra questi sono state identificate due donne peruviane di 40 e 41 anni, un cittadino senegalese nato nel 1957, un ecuadoriano del 1994 e un cittadino di El Salvador del 2003. Sebbene nessuno di loro avesse precedenti di polizia o penali sono stati comunque espulsi in quanto non in regola con le norme sul soggiorno secondo la legge italiana.

Controlli sul territorio e rimpatri immediati

Nel corso dei servizi di controllo sulle strade provinciali i Carabinieri di Cantù (CO) hanno fermato una donna albanese di 29 anni già nota per violazioni in materia di immigrazione.

La donna, sorpresa mentre si prostituiva, è stata rimpatriata con un volo diretto per Tirana dall’Italia.

Precedenti penali e provvedimenti di espulsione

Tra i soggetti espulsi figura anche un cittadino egiziano nato nel 1999 privo di permesso di soggiorno e con precedenti di polizia per tentata violenza sessuale e porto abusivo di armi.

Sono stati inoltre rimpatriati un marocchino di 22 anni, due albanesi rispettivamente del 1985 e del 1991, un gambiano del 1997 con precedenti per droga, un ecuadoriano del 1995 e un tunisino di 29 anni, entrambi già segnalati per furto.

Il ruolo dell’Ufficio Immigrazione e la collaborazione istituzionale

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Como si conferma punto di riferimento per tutte le forze di polizia della provincia.

I rimpatri sono stati resi possibili grazie alla collaborazione con il team dei Giudici di Pace di Como, che hanno permesso di coordinare le udienze di convalida con le tempistiche delle attività di polizia e con le autorità consolari.

Questo lavoro sinergico ha consentito di portare a termine le procedure di espulsione in tempi rapidi, garantendo l’efficacia delle misure adottate per la sicurezza pubblica. I controlli sul territorio di Como e dintorni sono ancora in corso e non si esclude la scoperta di altre irregolarità.

