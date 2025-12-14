Controlli Superbonus 110 in arrivo, quando scattano le verifiche dell'Agenzia delle Entrate e per quanti anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I controlli sul Superbonus 110% sono entrati nella fase più critica: dopo anni di verifiche preliminari, l’Agenzia delle Entrate avvia il recupero delle somme anche nei confronti di cittadini e condomìni. Errori tecnici, asseverazioni irregolari o costi non congrui possono far decadere il bonus, con restituzioni, sanzioni e interessi.

Superbonus 110, su cosa scattano i controlli

I controlli sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle Entrate entrano nel vivo, dopo un lungo periodo dedicato a verifiche preliminari e analisi documentali.

Il cambiamento è sostanziale: al via le operazioni di recupero delle somme, che coinvolgono non solo imprese e professionisti, ma anche privati cittadini e condomìni che avevano beneficiato dell’agevolazione.

ANSA

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Le verifiche, quindi, non restano più sulla carta: quando emergono anomalie, la richiesta di restituzione diventa una possibilità reale, anche per chi era convinto di non correre alcun rischio diretto.

Quando scattano i controlli e la restituzione

Le verifiche diffuse rispondono all’esigenza di controllare l’enorme volume di risorse pubbliche impiegate con il Superbonus. L’attenzione si rivolge, in questo caso, a irregolarità tecniche e documentali meno evidenti: ad esempio errori nelle certificazioni energetiche, discrepanze nei requisiti di accesso o differenze tra quanto dichiarato e quanto realizzato.

Uno degli aspetti più delicati riguarda il salto di classe energetica. Se dagli accertamenti emerge che l’intervento non ha prodotto il miglioramento richiesto o che le asseverazioni presentano criticità, il Superbonus può essere revocato.

Analoga sorte può toccare ai casi in cui i massimali di spesa risultino superati o non adeguatamente giustificati, con una contestazione che può essere totale o parziale.

In queste situazioni l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’agevolazione, tramite richieste di restituzione o atti di accertamento formali.

Per quanti anni l’Agenzia delle Entrate può controllare

L’Agenzia delle Entrate dispone di un periodo di otto anni per esaminare la completezza e l’idoneità della documentazione esibita ai fini del Superbonus 110%.

La rilevazione di omissioni, inesattezze o l’uso di documentazione non conforme può determinare la decadenza dal diritto all’agevolazione. In tal caso, è prevista la restituzione dell’importo beneficiato, con l’applicazione di sanzioni e interessi che possono raggiungere il 200% della detrazione usufruita.

Particolare attenzione viene posta ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura, con la possibilità di estendere la responsabilità anche ai fornitori che hanno concesso lo sconto o ai cessionari del credito, qualora abbiano concorso nella violazione.