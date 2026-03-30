Controllo a Ilaria Salis finisce in Parlamento, chiesta interrogazione sul caso e Donzelli va all'attacco

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Il controllo di polizia a Ilaria Salis nel giorno della manifestazione No Kings a Roma, sabato 28 marzo, finisce in Parlamento. Oltre all’interrogazione parlamentare annunciata da Avs, anche Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha comunicato l’intenzione di depositare un’interrogazione per conoscere i precedenti di Ivan Bonnin, assistente di Salis al Parlamento Europeo, che al momento del controllo sarebbe stato con lei nella camera d’albergo.

L’interrogazione di Avs sul controllo a Ilaria Salis

I leader di Avs hanno confermato l’intenzione di depositare un’interrogazione parlamentare sul controllo di polizia nella camera d’albergo a Roma dell’eurodeputata Ilaria Salis nella mattinata di sabato 28 marzo, a poche ore dalla manifestazione No Kings.

“La polizia ci ha spiegato che era un atto dovuto, ma resta il nodo che coinvolge il governo. È grave che, di fronte a una segnalazione in quel sistema che però coinvolge un’eurodeputata italiana, loro non facciano nulla”, sono le parole di Nicola Fratoianni riportate da La Repubblica.

ANSA

Ivan Bonnin nella camera d’albergo di Ilaria Salis

Come riportato da Il Giornale, in albergo assieme a Ilaria Salis ci sarebbe stato Ivan Bonnin, suo assistente al Parlamento europeo.

Come riferito dallo stesso quotidiano, Bonnin sarebbe stato uno dei 6 arrestati, e poi condannati, nel 2015, a pagare una multa stabilita dal gip di Bologna di 15mila euro ciascuno per interruzione di pubblico servizio aggravata e violenza privata.

L’interrogazione di Donzelli su Salis e Bonnin

Il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha pubblicato un post in cui si legge in riferimento a Bonnin: “Ilaria Salis da ore grida al pericolo per la Democrazia per un banale controllo di polizia. Ma chi c’era con lei nella camera d’albergo”.

Nel video correlato, il deputato di Fratelli d’Italia dichiara: “La sinistra si ritiene così una casta da ritenere intoccabili pure pregiudicati se condividono la camera d’albergo con qualcuno di loro?”

Donzelli ha poi aggiunto: “Io, nel dubbio, sto depositando un’interrogazione parlamentare per sapere tutti i precedenti di questo accompagnatore di Ilaria Salis pagato con i soldi pubblici”.

Il chiarimento della Questura sul controllo a Ilaria Salis

In merito al controllo che ha interessato Ilaria Salis, il Questore di Roma Roberto Massucci ha precisato che “il personale intervenuto si è limitato a richiedere i documenti a lei e alla persona in sua compagnia”.

Nella nota della Questura di Roma è spiegato che “nel momento in cui il personale si è reso conto che si trattava dell’europarlamentare, ogni verifica è stata interrotta senza fare accesso alla stanza d’albergo. Pertanto nessuna perquisizione e nessuno atto è stato compiuto”.

Il comunicato prosegue così: “In nessun caso e in nessun modo l’identificazione può essere messa in correlazione con le recenti normative approvate sull’ordine pubblico”.

L’intervento della volante “è avvenuto su richiesta di un paese estero e sulla base di un sistema di collaborazione internazionale tra forze di polizia che è immutato da anni. Si esclude pertanto categoricamente che possa essere stato un controllo preventivo effettuato in relazione alla manifestazione, bensì di un atto dovuto in base agli obblighi internazionali”.