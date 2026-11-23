Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina dopo aver cercato di fuggire a un controllo e di afferrare la pistola di un agente. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato al Parco della Resistenza di Asti; il ragazzo è stato poi trasferito in una struttura a Torino e sottoposto alla custodia cautelare in comunità.

Il controllo ad Asti e il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle volanti della Questura di Asti hanno controllato 2 soggetti a piedi nel parco, durante un servizio di prevenzione. Uno dei due, apparso subito agitato e poco collaborativo, è stato sottoposto a perquisizione personale.

Durante il controllo il ragazzo ha tentato di scappare, spingendo a terra uno degli agenti. I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto dopo pochi metri, in una strada senza uscita. Anche lì il giovane ha opposto resistenza, strattonando e spingendo l’operatore; ha inoltre provato, senza riuscirci, ad afferrare ed estrarre la pistola d’ordinanza dell’agente.

La perquisizione e i precedenti

Una volta fermato, il minore è stato accompagnato in Questura, dove è stato fotosegnalato, identificato e sottoposto a una nuova perquisizione. Gli agenti hanno trovato nelle sue calze una modesta quantità di hashish: per la sostanza il ragazzo è stato sanzionato in via amministrativa.

La Polizia ha riferito che il giovane, pur non avendo ancora compiuto diciotto anni, ha a suo carico precedenti penali e di polizia per rapina, rapina impropria, furto aggravato e danneggiamento, oltre a un precedente per atti persecutori. Risulta inoltre sottoposto all’Avviso orale del Questore di Asti. Secondo quanto comunicato, le condotte contestate si sono concentrate tra luglio 2025 ed agosto 2026.

Arresto convalidato

Il minorenne è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Torino. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in comunità.