Un arresto e una denuncia a Firenze. Un uomo di 27 anni è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione durante un controllo di routine nei pressi di via Pisana. L’operazione si è svolta domenica pomeriggio, quando il sospettato è stato trovato a bordo di un’auto a noleggio insieme ad altri due passeggeri.

Il controllo di routine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 27enne è stato fermato dalle Volanti per un controllo di routine mentre si trovava nei pressi di via Pisana. L’uomo, privo di patente, era a bordo di un’auto a noleggio con altri due passeggeri. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo nascondeva all’interno di una borsa numerose carte bancomat, carte d’identità e codici fiscali, registrati come smarriti o rubati nelle banche dati delle forze di polizia.

Il ritrovamento della droga

All’interno di una custodia per macchina fotografica, gli agenti hanno rinvenuto un barattolo contenente 13,92 grammi di ketamina. Ulteriori barattoli di vetro sono stati trovati nel vano della portiera di destra, uno dei quali conteneva circa 0,32 grammi di ecstasy. Nel vano della portiera lato conducente, sono stati scoperti 3 cellulari, sequestrati insieme a un altro cellulare trovato addosso al 27enne, poiché ritenuti potenzialmente utilizzati per l’attività di spaccio.

Ulteriori scoperte

Ulteriore sostanza del tipo MDMA, suddivisa in 4 dosi per un peso complessivo di 2,46 grammi, è stata trovata all’interno di un vano porta oggetti dell’auto. Questa sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti, insieme a un cellulare rinvenuto sotto al sedile, poiché tutti i passeggeri ne hanno disconosciuto la paternità.

Le accuse e le conseguenze

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato per illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura e dovrà comparire davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero per ricettazione e sanzionato per guida senza patente.

Presunzione di innocenza

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, l’indagato è assistito da una presunzione di innocenza.

IPA