I Carabinieri hanno denunciato una 56enne a Forino (Avellino) e sequestrato 10.000 euro falsi. La donna è stata fermata per detenzione di banconote contraffatte durante un controllo nel centro abitato. L’intervento è stato condotto nella tarda serata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati.

Il controllo e la scoperta delle banconote false

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Forino hanno effettuato un controllo su un’autovettura che transitava nel centro del comune irpino. A bordo del veicolo si trovava soltanto una donna, residente in zona. Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un pacchetto sospetto all’interno dell’auto.

La perquisizione e il sequestro del denaro

Insospettiti dalle risposte poco convincenti fornite dalla conducente riguardo al contenuto del pacchetto, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’involucro sono state trovate numerose banconote, che dopo un rapido accertamento sono risultate tutte false. Il valore complessivo del denaro sequestrato ammonta a 10.000 euro.

La denuncia e le indagini

La donna, una 56enne del posto, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino per detenzione di banconote contraffatte.

