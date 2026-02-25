Controllo di routine a Forino, donna 56enne nei guai: quante banconote false aveva nell'auto, denunciata
Donna di 56 anni denunciata a Forino per detenzione di banconote false: sequestrati 10.000 euro durante un controllo dei Carabinieri.
I Carabinieri hanno denunciato una 56enne a Forino (Avellino) e sequestrato 10.000 euro falsi. La donna è stata fermata per detenzione di banconote contraffatte durante un controllo nel centro abitato. L’intervento è stato condotto nella tarda serata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati.
Il controllo e la scoperta delle banconote false
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Forino hanno effettuato un controllo su un’autovettura che transitava nel centro del comune irpino. A bordo del veicolo si trovava soltanto una donna, residente in zona. Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un pacchetto sospetto all’interno dell’auto.
La perquisizione e il sequestro del denaro
Insospettiti dalle risposte poco convincenti fornite dalla conducente riguardo al contenuto del pacchetto, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’involucro sono state trovate numerose banconote, che dopo un rapido accertamento sono risultate tutte false. Il valore complessivo del denaro sequestrato ammonta a 10.000 euro.
La denuncia e le indagini
La donna, una 56enne del posto, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino per detenzione di banconote contraffatte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.