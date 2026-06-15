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È stato arrestato in centro a Sassari un cittadino pakistano destinatario di un mandato di cattura internazionale per omicidio. L’uomo, ricercato dalle autorità estere, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Volante, si è distinta per la rapidità e la complessità della procedura, richiesta dalla natura internazionale del caso.

Le procedure di identificazione e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di prevenzione nel centro cittadino, hanno fermato un gruppo di cittadini stranieri in via Tavolara. Gli accertamenti immediati hanno permesso di riconoscere tra loro un soggetto destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol per il reato di omicidio, commesso nel suo Paese d’origine.

Il cittadino pakistano è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Sassari, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Questi accertamenti hanno confermato senza dubbio la sua identità e la corrispondenza con il soggetto ricercato a livello internazionale. Sotto la direzione della dirigente della Squadra Volante, Virginia Martinazzi, è stata subito attivata la procedura prevista dagli articoli 715 e 716 del Codice di Procedura Penale, relativa all’arresto provvisorio a fini estradizionali.

Il coinvolgimento delle autorità giudiziarie

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la procedura ha richiesto un coordinamento immediato tra la Questura, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – e il Ministero della Giustizia. L’autorità giudiziaria competente ha disposto il trattenimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato la legittimità dell’operato della Polizia di Stato. È stata quindi disposta la liberazione dell’interessato, con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Questa decisione è stata presa dopo aver valutato la correttezza delle procedure seguite dagli agenti e la situazione specifica del caso.

L’operazione ha assunto particolare rilievo per la rapidità e la complessità della procedura, poco frequente nella realtà territoriale di Sassari. L’attività svolta dalla Polizia di Stato ha dimostrato l’alto livello di preparazione degli operatori e la capacità della Questura di affrontare con efficacia anche casi di rilievo internazionale. Il pieno raccordo tra autorità di polizia e autorità giudiziaria è stato garantito in ogni fase dell’intervento.

IPA