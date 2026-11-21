Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un autotrasportatore di 58 anni è stato arrestato per il trasporto di hashish su un autoarticolato. Il mezzo è stato controllato sull’autostrada A10, nel territorio di Imperia, mentre l’uomo viaggiava dalla Spagna verso l’Italia: a bordo sono stati trovati circa 300 kg di droga.

Imperia: i controlli in autostrada

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 novembre 2026. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia hanno fermato il conducente in un’area di servizio per un controllo di routine. Il camion trasportava regolarmente beni alimentari, ma tra il carico sono stati notati alcuni sacchi di plastica che hanno insospettito gli operatori.

La scoperta nel semirimorchio

I sacchi sospetti e il nervosismo mostrato dall’autista hanno spinto i poliziotti a ispezionare il vano del semirimorchio. Al suo interno sono stati trovati numerosi panetti di hashish, avvolti in carta multicolore e sistemati proprio nei sacchi individuati durante il controllo. La quantità complessiva sequestrata è stata stimata in circa 300 kg.

L’uomo, proveniente dalla Spagna e diretto in Italia, è stato arrestato. Dopo le formalità è stato accompagnato alla casa di reclusione di Genova Marassi, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Savona.