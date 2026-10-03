Controllo stradale a San Candido vicino a Bolzano, arrestato un uomo di 38 anni condannato per tentato furto
Un uomo di 38 anni arrestato a San Candido per tentato furto aggravato: fermato durante un controllo stradale e trasferito in carcere.
Un arresto per tentato furto aggravato ieri mattina a San Candido. Un uomo di nazionalità moldava di 38 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, è stato fermato e trasferito in carcere dopo un controllo stradale lungo la S.S. 49.
Il controllo e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio predisposti lungo la S.S. 49. Gli agenti hanno fermato un veicolo commerciale in transito e, durante le verifiche, hanno effettuato accertamenti approfonditi nelle banche dati di polizia. Questi controlli hanno permesso di individuare immediatamente la presenza di un provvedimento restrittivo a carico del conducente.
L’identificazione e la conferma dell’ordine di carcerazione
Il soggetto, un cittadino moldavo di 38 anni, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Candido per ulteriori approfondimenti. Qui, grazie agli accertamenti fotodattiloscopici, gli agenti hanno potuto confermare senza alcun dubbio l’identità dell’uomo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Cremona a seguito di una condanna a 6 mesi di reclusione per tentato furto aggravato, è stata quindi immediatamente eseguita.
Il trasferimento in carcere
Al termine delle formalità di rito, il cittadino moldavo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena prevista dall’ordinanza. L’operazione si è conclusa rapidamente grazie alla professionalità e alla costante attenzione degli equipaggi impegnati sul territorio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.