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Un controllore di linea è stato aggredito a bordo dell’autobus. Per questo motivo un 15enne, a Vicenza, è stato denunciato a piede libero. Il giovanissimo, come riferito dalla Polizia di Stato, dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio per aver scagliato un pugno contro l’agente accertatore che lo aveva appena richiamato all’ordine sul mezzo pubblico.

Il 15enne azionava il pulsante di emergenza

L’episodio ha avuto luogo la mattina di 19 ottobre su un autobus di linea, a Vicenza.

Il controllore, durante il turno, ha notato un giovane che azionava senza motivo il pulsante di emergenza per aprire le porte e si è avvicinato per rimproverarlo.

L’aggressione sull’autobus a Vicenza

In seguito al richiamo, l’operatore è stato circondato da circa otto ragazzi. Il minorenne, già redarguito, lo ha colpito al volto con un pugno. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, dove ha subito altre percosse.

L’intervento tempestivo di un collega gli ha permesso di sottrarsi alla violenza e di trovare riparo su un altro autobus.

Le indagini e la denuncia

Le testimonianze della vittima e di altre persone, insieme all’analisi dei filmati che hanno ripreso l’azione, hanno consentito agli investigatori di individuare un sospettato. Il controllore ha poi riconosciuto senza esitazioni il 15enne come autore materiale dell’aggressione.

Raccolti gli elementi ritenuti utili, gli agenti hanno denunciato il ragazzo in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

La nota del sindacato

Ansa ha raccolto un commento dal sindacato Filt Cgil. Nella nota si legge: “Quanto accaduto non può essere liquidato come una ‘ragazzata’ o una ‘bravata’. Un lavoratore è stato accerchiato, colpito e scaraventato a terra semplicemente perché stava svolgendo il proprio lavoro”.

Si spera, ora, che “siano individuati rapidamente i responsabili di questa aggressione e che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari nei loro confronti”. Il presidente della Svt (Società Vicentina Trasporti), Marco Sandonà, parla di “episodio inqualificabile” e aggiunge: “In questi casi è importante evitare ogni forma di strumentalizzazione, ma penso sia condivisibile che questo episodio si innesta in un clima di crescenti tensioni nei confronti del trasporto pubblico locale, forse esacerbato anche da ciò che stiamo vedendo accadere in Italia e in Europa”.

IPA