Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza biglietto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. L’aggressore – un 32enne di origine brasiliana – ha reagito in modo violento alla richiesta del biglietto per viaggiare sui mezzi. L’operatore ha riportato ferite lievi mentre il sudamericano è stato presto rintracciato ed è finito in manette.

Controllore ATM preso a martellate a Milano

Aggressione a Milano nei pressi della fermata Lotto della metro. Un uomo di 32 anni ha colpito con pugni e martellate un controllore dell’Atm, Azienda Trasporti Milanesi, che gli aveva chiesto di vedere il biglietto.

L’operatore è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non preoccupano mentre l’aggressore ha provato prima a dileguarsi ma è stato fermato nelle vicinanze della stazione ed è ora accusato di lesioni personali a personale incaricato di pubblico servizio.

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L’aggressione alla metro di Lotto

I fatti risalgono al primo pomeriggio di martedì 21 aprile, intorno alle 15. Sceso dal treno della linea rossa della metropolitana alla stazione Lotto, il 32enne si era diretto verso il mezzanino per uscire dalla stazione. Non avendo il biglietto e quindi non avendo modo di vidimarlo per guadagnare l’uscita, l’uomo è stato avvicinato da un funzionario che gli ha chiesto di mostrare il suo titolo di viaggio.

È qui che il brasiliano ha reagito. Per prima cosa ha estratto dallo zaino un martello e quindi lo ha usato per colpire il controllore. Questi, un uomo di 54 anni, è stato centrato al fianco sinistro ed è stato poi raggiunto al volto da diversi pugni sferrati dal suo assalitore prima che si desse alla fuga.

Immediati i soccorsi per l’operatore Atm. Prima i suoi colleghi e poi i carabinieri del Radiomobile giunti sul posto lo hanno aiutato e consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sacco. Ha riportato ferite non gravi ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

La ricostruzione e l’arresto

Altrettanto celere è stato il riconoscimento del 32enne brasiliano, avvenuto anche grazie alle descrizioni fornite e alle telecamere di videosorveglianza della zona. Messosi in fuga dopo l’aggressione, l’uomo è stato intercettato poco lontano, sempre a Milano, in viale Caprilli, e arrestato.

Con sé aveva ancora il martello, riposto nello zaino, insieme ad altri attrezzi da carpentiere. Ora è accusato di lesioni personali a personale incaricato di pubblico servizio.

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza contro il personale che lavora sui mezzi di trasporto. Solo poche settimane fa, per esempio, un capotreno e un capostazione erano stati aggrediti a Suzzara, in provincia di Mantova, da una coppia che li aveva costretti a barricarsi per evitare danni peggiori.