Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un controllore APM è stato aggredito e colpito al volto durante una verifica dei biglietti su un autobus a Macerata. Un uomo di origine egiziana, identificato dalla Polizia di Stato tra i tre passeggeri coinvolti, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento sull’autobus a Macerata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel pomeriggio, intorno alle ore 15.00, dopo una richiesta di aiuto arrivata alla Sala operativa della Questura per un’aggressione in corso ai danni di un controllore APM, a bordo di un mezzo del trasporto pubblico locale. Gli agenti della Volante sono saliti sull’autobus e hanno riportato la calma, separando le persone coinvolte.

La discussione per il biglietto e le botte al controllore

Dai primi accertamenti è emerso che la vicenda è iniziata durante un normale controllo dei titoli di viaggio. Tre cittadini di origine egiziana, saliti poco prima sul mezzo diretto verso il centro cittadino, avrebbero mostrato insofferenza alla richiesta di esibire il biglietto. Nel corso della discussione, uno di loro avrebbe spintonato un controllore, facendolo urtare contro le barriere interne, e lo avrebbe poi colpito con un pugno al volto, tra l’occhio e lo zigomo sinistro.

Nonostante l’aggressione, l’addetto è riuscito a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine e a respingere l’uomo, aspettando l’arrivo della pattuglia. Il controllore, che presentava un evidente arrossamento al volto, ha riferito che si sarebbe recato autonomamente in ospedale per gli accertamenti sanitari.

Gli accertamenti della Polizia

Dopo aver identificato i presenti, gli agenti hanno accompagnato in Questura l’uomo, risultato senza documenti identificativi, per gli ulteriori accertamenti. Gli altri due soggetti, sanzionati dal personale APM per le violazioni riscontrate sul trasporto pubblico, hanno proseguito il viaggio. Le indagini proseguono. La Polizia ha riferito che acquisirà anche le immagini del sistema di videosorveglianza installato sull’autobus, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto a Macerata.