Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 30enne straniero è stato denunciato a Ragusa per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione alcolica. L’intervento è scattato dopo le segnalazioni di cittadini: l’uomo procedeva contromano e ha cercato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Dopo essere stato fermato, il test ha rilevato un tasso alcolemico di 2,98 g/l, vale a dire quasi sei volte il limite consentito, pari a 0,5 g/l.

Ragusa: uomo ubriaco al volante, l’allarme e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni cittadini di Ragusa hanno segnalato un’auto che viaggiava contromano lungo il corso principale della città.

Una pattuglia della Sezione Volanti della Questura è intervenuta e ha intercettato il veicolo, che avanzava a zig zag. Quando ha visto la Volante, il conducente ha tentato la fuga a velocità sostenuta, imboccando le strette strade del centro storico.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto in sicurezza, senza che i passanti presenti nella zona corressero rischi.

Il controllo e l’alcoltest

Durante i controlli, il conducente si è mostrato agitato e non collaborativo, opponendosi alle verifiche con fermezza e atteggiamenti minacciosi. Gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e a sottoporlo all’etilometro. Il test ha rilevato un tasso alcolemico di 2,98 g/l.

Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le condotte contestate.

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