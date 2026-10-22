Contromano e a zig zag per le vie di Ragusa, poi il risultato choc all’alcoltest: sei volte oltre il limite
Un 30enne è stato denunciato dopo aver guidato contromano e aver tentato la fuga. L’alcoltest ha rilevato un tasso di 2,98 g/l.
Un 30enne straniero è stato denunciato a Ragusa per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione alcolica. L’intervento è scattato dopo le segnalazioni di cittadini: l’uomo procedeva contromano e ha cercato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Dopo essere stato fermato, il test ha rilevato un tasso alcolemico di 2,98 g/l, vale a dire quasi sei volte il limite consentito, pari a 0,5 g/l.
Ragusa: uomo ubriaco al volante, l’allarme e l’intervento
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni cittadini di Ragusa hanno segnalato un’auto che viaggiava contromano lungo il corso principale della città.
Una pattuglia della Sezione Volanti della Questura è intervenuta e ha intercettato il veicolo, che avanzava a zig zag. Quando ha visto la Volante, il conducente ha tentato la fuga a velocità sostenuta, imboccando le strette strade del centro storico.
Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto in sicurezza, senza che i passanti presenti nella zona corressero rischi.
Il controllo e l’alcoltest
Durante i controlli, il conducente si è mostrato agitato e non collaborativo, opponendosi alle verifiche con fermezza e atteggiamenti minacciosi. Gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e a sottoporlo all’etilometro. Il test ha rilevato un tasso alcolemico di 2,98 g/l.
Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le condotte contestate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.