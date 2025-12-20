Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati nella notte del 18 dicembre 2025 a Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato i sospetti dopo un inseguimento ad alta velocità per le vie cittadine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti della Volante del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco.

L’inseguimento notturno

Intorno alle 01:30, una pattuglia della Polizia ha notato un’auto con due persone a bordo che procedeva a forte velocità in direzione Porta Lame. Il comportamento sospetto del conducente ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo. Accortosi dell’intenzione della Polizia, il guidatore ha tentato di sottrarsi ai controlli, percorrendo i viali cittadini da via Calori fino all’intersezione con via P. B. Campeggi. Durante la fuga, l’auto ha imboccato i viali contromano, rischiando una collisione con un minivan proveniente dalla direzione opposta, per poi proseguire su via Bovi Campeggi.

Il tentativo di disfarsi della droga

Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato che il passeggero, nato nel 1999, si è liberato di una busta contenente 39 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 58 grammi. La busta è stata prontamente recuperata dalla Polizia.

Il fermo e la perquisizione

L’inseguimento si è concluso all’altezza del sottopasso Maserati, dove l’auto è stata bloccata con l’ausilio di una seconda volante. I due uomini sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Il passeggero è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro di cocaina, nascosto nella cavità orale, contenente 16 involucri per un peso di 10 grammi. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto del denaro contante per un totale di 690,00 € in possesso dei due arrestati.

Le accuse e i precedenti

I due cittadini marocchini, rispettivamente classe 1993 e 1999, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso. Entrambi risultano irregolari sul territorio nazionale e già gravati da pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti.

Sanzioni amministrative e sequestro del veicolo

Il conducente, nato nel 1993, è stato inoltre sanzionato per guida senza patente e per la mancata copertura assicurativa del veicolo, che è stato posto sotto sequestro. Anche il passeggero, oltre ai precedenti specifici, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

