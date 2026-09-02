Contromano sull'autostrada A1 per 50 chilometri, il video dell'inseguimento durato 40 minuti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna tedesca di 32 anni, che ha percorso 50 chilometri dell’autostrada A1 contromano, è stata bloccata dalla Polizia Stradale al termine di un inseguimento durato 40 minuti. La 32enne, alla guida di un minivan con targa tedesca, è poi risultata sotto l’effetto di stupefacenti.

Contromano sull’A1 per 50 chilometri

L’episodio, reso noto nelle scorse ore, risale alla mattina di giovedì 20 agosto.

La donna, alla guida di un minivan con targa tedesca, ha invertito la marcia sul valico della “Citerna”, lungo l’autostrada A1 “Panoramica”, dirigendosi contromano verso Barberino di Mugello.

Ha percorso contromano, per oltre 50 chilometri, il tratto appenninico dell’A1, tra la “Panoramica” e la “Direttissima”.

La fuga pericolosa e l’inseguimento durato 40 minuti

La donna tedesca è stata intercettata una prima volta da una pattuglia di Pian del Voglio, ma ha evitato l’alt e ha proseguito la corsa.

Dopo un inseguimento durato 40 minuti, è stata alla fine bloccata dalla Polizia Stradale.

Le immagini dell’auto che viaggiava contromano lungo l’autostrada A1 e dei tentativi di bloccare l’auto, poi andati a buon fine, sono state rese note dalla Polizia di Stato.

La donna è risultata sotto l’effetto di stupefacenti

Una volta bloccata dalla Polizia Stradale, la donna tedesca, di 32 anni, è stata trovata in forte stato di agitazione.

È stata portata sotto scorta del 118 all’ospedale di Borgo San Lorenzo. Lì i controlli hanno rivelato che si trovava sotto l’effetto di stupefacenti: come riportato dall’agenzia ANSA, infatti, è stata rilevata un’intossicazione da cannabis.

Il precedente del tir contromano sull’A1

Quanto accaduto il 20 agosto nel tratto appenninico di autostrada A1 tra la “Panoramica” e la “Direttissima” non è un episodio isolato.

Il 7 novembre 2025, il conducente di un tir era entrato in Autostrada A1 Milano-Napoli contromano dallo svincolo di Pian del Voglio, nel Bolognese, e aveva poi percorso, nel senso opposto del traffico in carreggiata nord, un chilometro e mezzo in direzione Bologna.

L’autoarticolato, che trasportava materiale ferroso, era stato fermato poco prima della galleria Sospara, evitando incidenti.

Al conducente, un uomo di origine straniera dipendente di una azienda di autotrasporti, era stata revocata la patente di guida e gli era stata comminata una multa. Sul tir era stato disposto il fermo amministrativo per 3 mesi.