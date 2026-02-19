Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 19enne è stato arrestato a Savona per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che la convivenza con la madre, imposta dagli arresti domiciliari, è sfociata in episodi di violenza domestica.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il fine settimana nella città di Savona. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112, effettuata dalla madre del giovane dopo l’ennesima aggressione subita tra le mura domestiche.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la situazione familiare era già tesa da tempo. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, viveva insieme alla madre in un clima di convivenza forzata. Nel corso del fine settimana, la tensione è sfociata in un nuovo episodio di violenza, costringendo la donna a cercare riparo fuori casa e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

All’arrivo delle Volanti, la madre del ragazzo è stata trovata in strada, visibilmente scossa e bisognosa di cure mediche. Gli agenti hanno immediatamente prestato assistenza alla donna, che è stata poi affidata alle cure del personale sanitario. Successivamente, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione, dove hanno riscontrato evidenti segni di violenza e danni agli arredi, testimonianza della gravità degli episodi avvenuti all’interno dell’alloggio.

L’arresto e le conseguenze

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il giovane in uno stato di forte agitazione. Il ragazzo continuava a minacciare la madre con frasi particolarmente gravi, nonostante la presenza delle forze dell’ordine. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, la Polizia ha proceduto all’arresto del diciannovenne, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il trasferimento in carcere

In seguito all’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’accompagnamento del giovane presso il carcere di Genova – Marassi, dove dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia.

