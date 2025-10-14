Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 26 anni a Comiso, dopo che sono stati riscontrati maltrattamenti ai danni della convivente. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato applicato a seguito di indagini avviate in seguito a ripetuti interventi della Polizia per liti domestiche.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dopo che, nel mese di settembre, la volante del Commissariato P.S. di Comiso è intervenuta più volte presso l’abitazione dell’uomo e della sua convivente. In occasione di questi interventi, gli agenti hanno rilevato la presenza di lividi e segni riconducibili a maltrattamenti sulla donna, la quale si è vista costretta a ricorrere alle cure mediche.

Le accuse e la misura cautelare

Le attività investigative hanno permesso di accertare che l’uomo avrebbe messo in atto plurime condotte di violenza fisica e verbale nei confronti della convivente. Sulla base dei gravi indizi raccolti e delle esigenze cautelari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’emissione di una misura restrittiva. L’uomo è indagato per il reato di maltrattamenti contro convivente.

Le misure applicate

Il provvedimento prevede l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Inoltre, è stato disposto l’utilizzo del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

