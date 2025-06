Coop rimuove prodotti israeliani dagli scaffali del supermercato e spunta la Gaza Cola, il perché della scelta

Via i prodotti israeliani dagli scaffali della Coop per fare spazio alla Gaza Cola. Per manifestare la sua solidarietà al popolo palestinese, la catena italiana della grande distribuzione ha comunicato la rimozione di articoli importati da Tel Aviv dai suoi supermercati, dove da diversi giorni è in vendita la bevanda prodotta per raccogliere fondi in favore dei rifugiati nella Striscia di Gaza.

I prodotti israeliani rimossi

L’iniziativa è stata annunciata da Coop Alleanza 3.0 dopo il rapporto presentato al Cda della commissione etica e l’intervento di alcuni soci attivisti lo scorso 21 giugno, alla luce delle “violenze in corso nella Striscia di Gaza” e al blocco degli aiuti umanitari da parte di Tel Aviv.

La catena di supermercati, presente in otto regioni, ha deciso di togliere dai propri punti vendita i prodotti provenienti da Israele, come arachidi, salsa tahina, a base di semi di sesano, e i gasatori e ricariche Sodastream.

Fonte foto: IPA

Lattine di Gaza Cola

La decisione della Coop

Con un comunicato la cooperativa ha spiegato di non potere “rimanere indifferente davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza ed è da sempre e senza esitazione al fianco di tutte le forze (enti, istituzioni e associazioni) unite nel chiedere l’immediata cessazione delle operazioni militari”.

Sottolineando come la posizione di Coop di fronte alla guerra in corso sia nota da tempo, il gruppo ha espresso inoltre la propria ferma condanna “verso il blocco degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili della Striscia proclamato dal Governo israeliano”.

L’adesione al progetto Gaza Cola

La decisione fa seguito alle iniziative in aiuto alla popolazione palestinese che la cooperativa rivendica, in particolare l’adesione alla campagna nazionale “Coop For Refugees”, attraverso la quale la catena ha iniziato a commercializzare nei propri 350 punti vendita la Gaza Cola.

La bibita, nata nel 2023 a Londra, è un progetto di proprietà palestinese i cui ricavi serviranno per la ricostruzione di un ospedale della Striscia di Gaza.