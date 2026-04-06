Copenaghen è la città più felice del mondo, Italia indietro: la prima è Bologna al 73esimo posto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Copenaghen si conferma la città più felice del mondo. La capitale danese guida l’Happy City Index, stilato dall’ente inglese Institute for Quality of Life. L’Italia arranca nelle retrovie e la prima città a spuntare nella classifica è Bologna, che si piazza al 73esimo posto. La classifica ha preso in esame diversi aspetti di 250 città in tutto il mondo.

Città più felici al mondo, i parametri valutati

La classifica analizza 250 città considerando diverse macro-categorie: economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione e accesso alla cultura, oltre a salute e benessere, includendo anche indicatori legati allo stress e all’alimentazione. In sostanza, offre una panoramica completa della qualità della vita nelle aree urbane.

La ricerca, però, non va confusa con quella delle Nazioni Unite, che invece valuta la felicità delle singole nazioni e quest’anno ha premiato la Finlandia.

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Copenaghen è la città più felice del mondo

“L’indice – fanno sapere i responsabili della ricerca – punta a individuare quelle realtà urbane capaci di coniugare buona amministrazione, sostenibilità, resilienza e qualità della vita, offrendo una visione più equilibrata dello sviluppo urbano”.

Le prime 50 città che mantengono standard elevati e costanti nelle sei categorie dell’indice (cittadini, governance, ambiente, economia, salute e mobilità) vengono premiate con la medaglia d’oro. Come detto, la classifica vede al primo posto Copenaghen, con la capitale della Danimarca accompagnata prevalentemente da altre città del Nord Europa. Dopo Copenaghen, infatti, troviamo Helsinki, Ginevra e Uppsala (Svezia) seguita dall’eccezione Tokyo.

Dopo la capitale giapponese troviamo Trondheim (Norvegia), Berna (Svizzera), Malmö (Svezia), Monaco (Germania), Aarhus (Danimarca) e Zurigo (Svizzera).

L’Italia molto indietro, la prima è Bologna

Per trovare la prima città mediterranea nella classifica di quelle più felici al mondo bisogna scendere al dodicesimo posto, dove si piazza Barcellona. La prima grande capitale europea in classifica è Parigi, al 25esimo posto, mentre Berlino e Londra si piazzano rispettivamente al 36esimo e 48esimo posto. Per trovare le prime città italiane bisogna andare ancora più in basso.

La prima è Bologna, che si piazza al 73esimo posto, seguita da Parma (77) e Milano (80). Roma è solamente al 144esimo posto tra le città più felici del mondo, mentre le altre città italiane occupano la posizione 146 (Verona), 158 (Messina), 164 (Bari), 202 (Napoli) e 208 (Salerno).

Come segno di rispetto per “gli sforzi delle autorità ucraine in circostanze straordinariamente difficili” il posto 251 in classifica è stato assegnato d’ufficio a Kiev.