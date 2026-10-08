Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pugno di ferro del Questore di Biella: cinque tifosi della Biellese sono stati colpiti dal Daspo a seguito degli episodi di violenza avvenuti durante la partita di Coppa Italia tra Biellese e Borgosesia, disputata il 30 agosto 2026. I provvedimenti sono stati emessi per contrastare comportamenti di intimidazione e provocazione che hanno messo a rischio la sicurezza durante il match.

Biellese – Borgosesia: le misure adottate dopo gli scontri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di applicare cinque provvedimenti di Daspo. è arrivata dopo un’attenta analisi degli eventi verificatisi allo stadio di Biella durante la partita tra Biellese e Borgosesia. Il Questore ha ritenuto necessario intervenire per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, colpendo i responsabili delle azioni più gravi tra i tifosi locali.

Nel corso dell’incontro, un gruppo composto da circa 20-30 tifosi ultras della “Biellese 1902”, riconoscibili per le magliette nere con la scritta “OLTRE LA MORTE”, si è diretto verso la zona opposta dell’impianto sportivo, in piazza Falcone-Borsellino. L’obiettivo era raggiungere l’ingresso riservato alla tifoseria ospite e provocare un contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria, giunti nel frattempo allo stadio di Biella.

Manifestazioni di ostilità e intervento delle forze dell’ordine

Una volta raggiunta l’area esterna dell’ingresso riservato alla tifoseria ospite, il gruppo ha continuato con manifestazioni di ostilità, rivolgendosi ai rivali con espressioni violente e cori provocatori. La situazione, che rischiava di degenerare in uno scontro diretto tra le due fazioni, è stata prontamente contenuta grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, tra cui il contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato. L’azione tempestiva ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, evitando il rischio di scontri tra le tifoserie.

Il caso del petardo e la denuncia del minorenne

Oltre alle condotte provocatorie del gruppo, un ulteriore episodio ha visto protagonista un tifoso minorenne della “Biellese 1902”. Il giovane è stato denunciato e successivamente sottoposto a Daspo dopo aver acceso e lanciato un petardo nell’area chiusa alle spalle della tribuna. Fortunatamente, l’esplosione non ha causato danni né messo in pericolo l’incolumità delle persone presenti.

La risposta istituzionale e l’appello alla sicurezza

I provvedimenti adottati dal Questore costituiscono una risposta istituzionale alle condotte di violenza e antisportività emerse durante la partita. L’obiettivo dichiarato è quello di riaffermare il valore dello sport come luogo di aggregazione, passione e sana competizione, accessibile in sicurezza a tutti i tifosi e alle famiglie. Le autorità ribadiscono la necessità di mantenere alta l’attenzione per prevenire ulteriori episodi simili e garantire che lo stadio resti un ambiente sicuro per tutti.

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