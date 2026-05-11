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Due persone sono state ferite e un uomo denunciato al termine di una violenta aggressione avvenuta sabato sera a Como. Un cittadino tunisino di 36 anni, residente in città, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi. L’episodio è scaturito da una lite in strada, degenerata in violenza, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è avvenuto intorno alle 23.00 di sabato sera, in Via Brogeda. Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una segnalazione che riferiva di un’aggressione in strada.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una scena drammatica: un uomo riverso a terra, sanguinante, e una donna con il volto insanguinato. È stata proprio la donna a indicare agli agenti il presunto responsabile dell’aggressione, un uomo che si stava allontanando rapidamente dal luogo dell’accaduto.

L’identificazione e il ritrovamento dell’arma

L’uomo, identificato come un cittadino tunisino di 36 anni, è stato immediatamente raggiunto dagli agenti. Durante il fermo, i poliziotti hanno notato che il sospettato cercava di disfarsi di un oggetto, gettandolo sotto un’autovettura parcheggiata. L’oggetto si è poi rivelato essere un coltello a serramanico, sequestrato dagli agenti come prova dell’aggressione.

La versione dei protagonisti

Il 36enne ha mostrato fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti delle forze dell’ordine. Ha tentato di giustificare il proprio comportamento sostenendo di essere stato colpito agli occhi da uno spray urticante, spruzzato durante la lite, ma ha dichiarato di non sapere chi fosse stato a utilizzarlo contro di lui.

La dinamica della lite

Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima: secondo quanto riferito dalla coppia ferita, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi nei pressi del Tempio Voltiano. Successivamente, il 36enne avrebbe seguito la coppia, brandendo un coltello e colpendo la donna al volto e l’uomo al ginocchio, al fianco e al gluteo.

I precedenti e la denuncia

Portato in Questura, sono emersi a carico del cittadino tunisino precedenti per lesioni personali e invasione di terreni. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Como, soprattutto per la violenza con cui si è consumata la lite e per il coinvolgimento di un’arma da taglio.

IPA