Quattro persone sono state denunciate per lesioni personali per un episodio avvenuto lo scorso novembre in un locale di Mirandola, in provincia di Modena, dove una coppia è stata aggredita da tre cittadini argentini e un italiano dopo una discussione sui metodi educativi nei confronti di un bambino.

Cos’è successo in un bar di Mirandola

La vicenda ha avuto luogo nel mese di novembre, quando quattro persone – tre di nazionalità argentina e una italiana – sono state protagoniste di una violenta aggressione ai danni di una coppia in un bar di Mirandola, in provincia di Modena.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la scintilla sarebbe scattata da un diverbio sorto per il comportamento di un bambino di due anni, figlio della coppia, che stava disturbando gli altri clienti del locale.

La lite e l’aggressione: dalle parole ai fatti

I quattro avrebbero rimproverato i genitori, accusandoli di aver adottato metodi educativi ritenuti inadeguati e troppo severi nei confronti del figlio.

La discussione, iniziata con toni accesi, è rapidamente degenerata: prima sono volate parole pesanti, poi si è passati alle mani. I quattro hanno colpito con pugni e calci il padre, facendolo cadere a terra, e subito dopo anche la madre è stata aggredita fisicamente.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

L’attività investigativa avviata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola ha permesso di ricostruire l’accaduto grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina.

Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione della Polizia Locale, che ha contribuito all’identificazione dei quattro presunti responsabili.

Le conseguenze

Al termine delle indagini i tre cittadini argentini e il cittadino italiano sono stati denunciati per lesioni personali in concorso. La loro posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine, che sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei loro confronti.

L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza di mantenere comportamenti civili nei luoghi pubblici e di evitare che diverbi, anche su temi delicati come l’educazione dei figli, possano degenerare in episodi di violenza.

La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di rischio e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

