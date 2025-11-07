Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinquantanovenne denunciato a Como per lesioni aggravate e ubriachezza. Mercoledì sera l’uomo è stato fermato dopo aver aggredito una donna di 42 anni e un uomo di 59 anni nei pressi di Porta Torre. Alla persona fermata è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento dal centro cittadino per 6 mesi.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dell’aggressore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di mercoledì, intorno alle 21.00, quando la Volante è stata chiamata a intervenire a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE da parte di alcuni passanti. Questi ultimi avevano assistito a una lite in corso tra due uomini e una donna nei pressi di Porta Torre, nel cuore di Como.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno individuato l’aggressore, un uomo di 59 anni, nato in Germania ma cittadino italiano e senza fissa dimora. L’uomo è stato subito assicurato all’interno dell’autovettura di servizio, mentre i poliziotti hanno raccolto le dichiarazioni delle due persone aggredite, una donna di 42 anni e un uomo di 59 anni.

Le testimonianze delle vittime

La coppia ha raccontato agli agenti che già da qualche tempo era diventata bersaglio dell’uomo, che senza alcun motivo apparente aveva iniziato a seguirli e a inveire contro di loro. Dalle verifiche effettuate dalla centrale operativa è emerso che vi era già un precedente episodio risalente a qualche settimana prima, che aveva visto coinvolte le stesse persone.

La dinamica dell’aggressione

Secondo il racconto delle vittime, il 59enne avrebbe dapprima insultato la coppia, dando così il via a una lite. Nel corso della discussione, la donna, che si reggeva su una stampella, è caduta a terra riportando delle ferite. Gli agenti, dopo essersi accertati che la coppia ricevesse le cure necessarie dai sanitari del 118, hanno condotto l’aggressore in Questura.

Le conseguenze per le vittime

La donna di 42 anni ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per una presunta frattura del coccige, mentre il marito, di 59 anni, è stato giudicato guaribile in 4 giorni per un dolore acuto da trauma.

I provvedimenti a carico dell’aggressore

All’uomo sono stati contestati i reati di lesioni personali aggravate e ubriachezza. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un Ordine di Allontanamento ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e un Dacur, firmato dal Questore di Como, Marco Calì, che gli vieta di frequentare tutto il centro cittadino per 6 mesi.

