Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo soccorso e una donna coinvolta, questo il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nella zona Torrette di Ancona. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21.30, quando la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione per una lite degenerata nei pressi di un bar. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto protagonisti due persone in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’abuso di alcolici, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Lite violenta ad Ancona

L’intervento degli agenti dell’U.P.G.S.P. è avvenuto nella zona Torrette di Ancona dopo una segnalazione che indicava una lite sfociata in aggressione nei pressi di un bar. Sul posto i poliziotti hanno trovato personale sanitario del 118 intento a soccorrere un uomo di circa settant’anni, che appariva in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente per abuso di sostanze alcoliche.

L’uomo ha riferito agli agenti di essere stato aggredito e, dopo una spinta, di essere caduto a terra senza ricordare ulteriori dettagli dell’accaduto.

La testimonianza della donna presente

Presente sul luogo anche la richiedente, una donna poco più che cinquantenne, anch’ella in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. La donna ha raccontato di aver trascorso la serata in compagnia del settantenne all’interno di un bar della zona, quando improvvisamente sarebbe sopraggiunto un uomo a lei noto che, senza apparente motivo, avrebbe iniziato ad aggredirla verbalmente.

Secondo la sua versione l’uomo le avrebbe anche infranto addosso una bottiglia di vetro, indicando la presenza di frammenti di vetro al suolo come prova. Tuttavia, da un primo controllo visivo, la donna non presentava lesioni o segni riconducibili a percosse con oggetti contundenti.

L’intervento del settantenne e la fuga dell’aggressore

La donna ha inoltre riferito che il settantenne sarebbe intervenuto in sua difesa, venendo a sua volta spinto dall’aggressore e cadendo a terra.

Dopo l’episodio il presunto responsabile si sarebbe allontanato dal luogo a bordo di un’autovettura, ma la donna non è stata in grado di fornire una descrizione utile del veicolo agli agenti, rendendo più difficoltosa l’identificazione del soggetto coinvolto.

Le condizioni dei coinvolti e i soccorsi

Entrambi i soggetti sono stati informati dagli agenti delle proprie facoltà di legge. Alla richiesta degli operatori circa la necessità di ulteriori cure mediche la donna ha rifiutato l’intervento sanitario mentre il settantenne, dopo i primi soccorsi ricevuti sul posto, è stato trasportato presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile della aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e testimonianze per chiarire quanto accaduto nella zona Torrette di Ancona.

IPA