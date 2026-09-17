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Tre giovani sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al volto. I fatti sono stati ricostruiti dagli investigatori della Squadra mobile, che hanno individuato i responsabili di una serie di rapine violente avvenute tra gennaio e aprile di quest’anno nella città lombarda. Le indagini hanno permesso di collegare i tre arrestati, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, ad almeno quattro episodi, spesso commessi insieme a due minorenni.

Le indagini della Squadra mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo una serie di rapine consumate e tentate che hanno destato allarme tra i cittadini di Brescia. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a identificare i tre giovani e i loro complici minorenni come autori dei gravi episodi di violenza.

Il primo episodio: aggressione in un centro commerciale

Il 5 gennaio scorso, all’interno di un centro commerciale di Brescia, i tre indagati hanno avvicinato un 18enne chiedendogli una sigaretta. Al rifiuto del giovane, il gruppo lo ha inseguito e colpito ripetutamente con calci e pugni. La vittima è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un ristorante, mentre i tre aggressori si sono appostati all’esterno in attesa.

La rapina ai coniugi: violenza brutale e gravi conseguenze

Pochi minuti dopo, una coppia di coniugi che aveva appena cenato nello stesso ristorante è stata presa di mira dagli stessi tre uomini. Utilizzando il manicotto di un estintore, i rapinatori hanno colpito alla testa il marito, facendogli perdere i sensi, e poi hanno aggredito anche la moglie, colpendola al volto e alla testa. Dopo averla ferita, le hanno strappato lo zaino contenente il portafoglio e altri effetti personali.

Le conseguenze per le vittime sono state gravi: la donna ha subito la perdita dell’udito dall’orecchio destro e altre lesioni, con una prognosi di 39 giorni. Il marito, invece, ha riportato uno sfregio permanente al volto e una prognosi di 26 giorni.

Secondo episodio: aggressione alla stazione metropolitana Casazza

Il 14 marzo, nelle prime ore del mattino, il più anziano dei tre arrestati ha avvicinato un passante alla stazione metropolitana Casazza, chiedendogli soldi e sigarette. Al rifiuto, la vittima è stata colpita più volte al volto con una bottiglia. Un minorenne, anch’egli indagato, ha afferrato la vittima alle spalle facendola cadere a terra, mentre il complice continuava a colpirla con calci al volto fino a farle perdere i sensi.

Anche in questo caso, la vittima ha riportato uno sfregio permanente al volto e altre lesioni, con una prognosi di 27 giorni.

L’ultimo episodio: aggressione a un quindicenne a Nave

Il 14 aprile 2026, uno dei tre arrestati, insieme a un minorenne di 15 anni, ha avvicinato un coetaneo alla fermata dell’autobus nel comune di Nave (Brescia). Dopo avergli sfilato il cappello dalla testa, i due lo hanno colpito con un calcio e con schiaffi al volto, impedendogli di recuperare l’oggetto.

Le accuse e le misure cautelari

I tre giovani sono stati arrestati con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al volto, in concorso con altri due minorenni. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri episodi riconducibili al gruppo.

IPA