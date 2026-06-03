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Eseguiti due arresti per tentato furto aggravato a Catania, dove una coppia è stata sorpresa mentre cercava di rubare prodotti da un distributore automatico. L’azione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva del proprietario, che ha ricevuto un allarme di manomissione e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il tentato furto e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio notturno di controllo del territorio, quando gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in via Dusmet.

La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario di un distributore automatico di alimenti e bevande h24, situato in via Dusmet, ha ricevuto sul proprio cellulare un allarme di manomissione. Senza perdere tempo, l’uomo ha contattato il numero unico di emergenza, chiedendo l’intervento immediato della Polizia. Gli agenti, già impegnati in un servizio di pattugliamento notturno, si sono recati rapidamente sul posto.

Giunti davanti al distributore, i poliziotti hanno sorpreso una coppia – un uomo di 48 anni e una donna di 34 anni – mentre, utilizzando un flex a batteria, avevano appena tagliato la vetrina del distributore automatico. L’intento era quello di sottrarre quanti più prodotti possibile dal distributore, approfittando dell’orario notturno e della relativa tranquillità della zona.

La denuncia e i precedenti

Il proprietario, presente sul posto, ha formalizzato immediatamente la querela per quanto accaduto. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza dei due individui, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La coppia è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

IPA