Coppia arrestata a Licata vicino ad Agrigento, dovrà scontare oltre 13 anni di carcere per droga

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Due provvedimenti di carcerazione sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nei confronti di una coppia residente a Licata, accusata di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, per l’uomo, anche di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti il 17 settembre, quando i due sono stati arrestati per scontare pene detentive, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Due provvedimenti di carcerazione eseguiti a Licata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 17 settembre il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata ha dato esecuzione a due provvedimenti di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento – Ufficio Esecuzioni Penali. I destinatari sono una donna e un uomo, entrambi residenti nella cittadina siciliana.

Le pene da scontare: oltre 8 anni per l’uomo, 5 anni per la donna

La donna è stata arrestata per espiare una pena di 5 anni e 28 giorni di reclusione, mentre l’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 8 anni e 8 mesi di carcere. Per quest’ultimo, il provvedimento riguarda pene concorrenti, con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, sempre emesso dalla Procura di Agrigento.

Il precedente arresto in flagranza: droga e resistenza a pubblico ufficiale

I due soggetti erano già stati arrestati il 6 febbraio 2024 da personale della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, insieme agli agenti del Commissariato di P.S. Licata. In quell’occasione, la coppia era stata colta nella flagranza del reato di cui agli articoli 110 e 81 del codice penale e all’articolo 73 del D.P.R. 309/90, ovvero detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Il sequestro di sostanze stupefacenti

Durante l’operazione di febbraio, le forze dell’ordine avevano sequestrato diverse tipologie di droga: cocaina per un peso complessivo di circa 110,70 grammi, hashish per circa 315,43 grammi e marijuana per circa 22 grammi. Oltre alle sostanze, era stato trovato anche materiale ritenuto funzionale alla pesatura, al confezionamento e al taglio della droga.

Ulteriori contestazioni e misure cautelari

Nei confronti dell’uomo era stata inoltre contestata la fattispecie di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per S.A., mentre per la donna era stato stabilito l’obbligo di dimora, successivamente revocato.

La conclusione: trasferimento in carcere

Al termine degli adempimenti di rito, entrambi sono stati associati presso la Casa Circondariale di Agrigento, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione delle rispettive pene detentive.

IPA