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Eseguiti due arresti dai Carabinieri a Macomer (Nuoro), dove un uomo di 49 anni e una donna di 47 anni sono stati fermati con l’accusa di estorsione e detenzione di materiale esplodente. I due sono stati sorpresi in flagranza mentre ricevevano una somma di denaro da una vittima, minacciata per un debito di droga.

La denuncia e l’indagine dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una persona si è rivolta ai militari della Stazione di Macomer per denunciare di essere vittima di minacce e richieste estorsive. Secondo quanto riferito, la vittima era stata presa di mira dai due indagati a causa di un debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione: la “mazzetta civetta” e il blitz

I Carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia, hanno predisposto un piano per cogliere in flagrante i presunti estorsori. È stata preparata la cosiddetta “mazzetta civetta”: le banconote destinate al pagamento sono state fotocopiate per poter essere riconosciute in seguito. I militari hanno quindi organizzato un servizio di osservazione nel luogo concordato per l’incontro tra la vittima e i due sospettati.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

All’appuntamento si sono presentati sia l’uomo che la donna, che hanno ricevuto dalla vittima la somma di 260 euro. I Carabinieri della Stazione di Macomer, insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa, hanno assistito all’intera scena, documentando ogni passaggio. Dopo aver fatto allontanare la vittima, i militari sono intervenuti bloccando i due indagati.

Il ritrovamento del denaro e del materiale esplodente

Sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso delle banconote appena ricevute, che avevano cercato di occultare insieme ad altro denaro già in loro possesso. Il controllo dei numeri seriali ha permesso di accertare che alcune delle banconote corrispondevano a quelle consegnate dalla vittima. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta, nella camera da letto, di un artifizio artigianale con miccia dal peso di circa 150 grammi.

Le accuse e la situazione giudiziaria

I due sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti in carcere. L’operazione dei Carabinieri di Macomer si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati legati allo spaccio di droga e alla detenzione di materiali pericolosi.