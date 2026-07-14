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È di due arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri in Sardegna. tra Magomadas, Bosa e Suni. Una 46enne e un 41enne sono stati fermati in flagranza di reato dopo che i militari hanno scoperto un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione, dove sono stati rinvenuti cocaina, hashish, marijuana e oltre 2 mila e cinquecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’indagine e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di alcuni servizi di controllo del territorio, durante i quali i militari della Stazione di Bosa e i colleghi di Suni hanno notato movimenti sospetti riconducibili ai due indagati, residenti a Magomadas. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un immobile nella disponibilità della coppia, teatro di un insolito via vai di persone a tutte le ore del giorno.

I Carabinieri hanno deciso di intervenire dopo aver raccolto elementi che lasciavano presagire un’attività di spaccio all’interno dell’abitazione. Nel corso della perquisizione, l’immobile si è rivelato essere un vero e proprio centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti. In vari punti della casa sono stati rinvenuti circa mezzo chilogrammo di cocaina, suddivisa sia in pietra sia già pronta in dosi per la vendita, quest’ultima nascosta in una scatoletta di metallo per le caramelle.

Il materiale sequestrato

Oltre alla cocaina, i militari hanno trovato anche altra droga: hashish e marijuana, oltre a sostanza da taglio, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati oltre 2 mila e cinquecento euro in denaro contante, ritenuti dagli inquirenti frutto dell’attività di spaccio. Tra il materiale rinvenuto anche un’agenda, nella quale erano annotati nomi e cifre, elemento che suggerisce l’esistenza di una fiorente attività illecita.

Gli arresti e la situazione giudiziaria

La 46enne e il 41enne sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso la caserma dei Carabinieri. L’operazione antidroga si inserisce in un più ampio quadro di controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa proseguirà nei prossimi mesi per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti della coppia arrestata a Magomadas.

IPA