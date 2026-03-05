Coppia arrestata ad Aprilia con 60 kg di droga: i dettagli del blitz

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate e oltre 60 chilogrammi di droga sono stati sequestrati nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Aprilia. L’intervento, svolto nelle prime ore della mattinata, ha portato al fermo di un uomo e una donna, entrambi nati nel 1975, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga predisposti dalla Squadra Mobile di Latina su tutto il territorio provinciale.

Le indagini e il blitz della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Squadra Mobile di Latina nell’ambito di un piano mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato i due sospettati e hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo nei pressi dell’appartamento di uno dei due, situato ad Aprilia.

Il passaggio della droga e l’intervento degli agenti

Durante il servizio di sorveglianza, gli agenti hanno notato la donna arrivare nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo le ha consegnato uno scatolone, che la donna ha poi riposto nella propria autovettura. A quel punto, la Polizia ha deciso di intervenire: una pattuglia ha seguito la donna, mentre un altro gruppo di agenti è entrato nell’abitazione dell’uomo per effettuare una perquisizione.

Il sequestro della droga

Poco dopo, la donna è stata fermata e, all’interno dello scatolone appena ricevuto, sono stati trovati circa 5,85 chilogrammi di hashish, che sono stati immediatamente sequestrati. Contemporaneamente, la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire oltre 54 chilogrammi di hashish custoditi nel garage, oltre a più di un chilogrammo di cocaina nascosto in un cassetto della camera da letto.

Materiale sequestrato e dettagli dell’operazione

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno sequestrato anche 370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un foglio manoscritto con annotazioni riconducibili alla contabilità dell’attività illecita, e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tra questi, una macchina per il sottovuoto, una bilancia di precisione, rotoli di nastro adesivo, pellicola e numerose buste in nylon.

Gli arresti e le accuse

Al termine delle attività, entrambi i soggetti sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso gli istituti penitenziari competenti e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA