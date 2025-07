Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia composta da un cittadino austriaco e una donna slovacca è stata arrestata nella serata del 20 luglio presso il porto di Bari con l’accusa di sottrazione di minore. I due erano destinatari di Mandati di Arresto Europeo emessi dal Tribunale Distrettuale di Steyr, Sezione 1. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato la donna durante un controllo a campione mentre sbarcava da una motonave proveniente da Dubrovnik. La minore, sottratta alla famiglia affidataria dopo la sospensione della potestà genitoriale, è stata affidata a una struttura protetta. I coniugi sono stati tradotti in carcere, in attesa della procedura di estradizione.

Il controllo al porto e il comportamento sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando, durante un controllo a campione tra i passeggeri in arrivo al porto di Bari, gli agenti hanno notato una donna che si comportava in modo sospetto. La donna, di nazionalità slovacca, teneva in braccio una bambina e risultava priva di documenti identificativi. Il suo atteggiamento ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

L’identificazione del marito e i primi riscontri

Poco dopo il fermo della donna, gli agenti hanno individuato anche il marito, un cittadino austriaco, che si trovava alla guida di un veicolo con targa tedesca. L’uomo è stato identificato e sottoposto a controlli approfonditi, che hanno permesso di collegarlo alla donna fermata poco prima. Entrambi sono risultati destinatari di Mandati di Arresto Europeo emessi dal Tribunale Distrettuale di Steyr, Sezione 1, per il reato di sottrazione di minore.

La minore sottratta e la segnalazione internazionale

Gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato hanno permesso di appurare che la bambina, in compagnia della coppia, era stata oggetto di una segnalazione internazionale. La minore era stata sottratta il 27 maggio scorso, nonostante fosse stata affidata a un’altra famiglia in seguito alla sospensione della potestà genitoriale dei genitori biologici. La segnalazione internazionale aveva l’obiettivo di rintracciare la bambina e garantire la sua tutela.

L’arresto e le procedure di estradizione

Una volta confermata la presenza dei Mandati di Arresto Europeo e la segnalazione internazionale per la minore, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dei due coniugi. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Bari, mentre la donna è stata trasferita nella casa circondariale di Trani. Entrambi sono stati messi a disposizione della Corte d’Appello territorialmente competente, che curerà la successiva procedura di estradizione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso i mandati.

La tutela della minore

La bambina, al centro della vicenda di sottrazione di minore, è stata immediatamente affidata a una struttura protetta, dove riceverà assistenza e tutela in attesa delle decisioni delle autorità competenti. La priorità delle forze dell’ordine è stata quella di garantire la sicurezza e il benessere della minore, sottratta alla famiglia affidataria in violazione delle disposizioni giudiziarie.

Il ruolo della cooperazione internazionale

Il caso ha messo in luce l’importanza della cooperazione internazionale tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei diversi Paesi europei. Grazie alla tempestiva segnalazione e all’emissione dei Mandati di Arresto Europeo, è stato possibile rintracciare e fermare la coppia responsabile della sottrazione di minore e garantire la protezione della bambina. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione transfrontaliera per il contrasto ai reati che coinvolgono minori e famiglie.

Le prossime fasi della vicenda giudiziaria

Nei prossimi giorni, la Corte d’Appello competente dovrà valutare la richiesta di estradizione avanzata dall’Autorità Giudiziaria austriaca, che ha emesso i Mandati di Arresto Europeo. I due coniugi, attualmente detenuti, saranno ascoltati dalle autorità italiane e potranno presentare le proprie difese. La procedura di estradizione seguirà le normative previste dagli accordi europei in materia di cooperazione giudiziaria.

Il contesto: la sottrazione internazionale di minori

La sottrazione di minore rappresenta un fenomeno particolarmente delicato, soprattutto quando coinvolge più Stati e sistemi giuridici differenti. In questo caso, la minore era stata affidata a una nuova famiglia dopo la sospensione della potestà genitoriale dei genitori biologici, ma la coppia ha deciso di sottrarla alle cure degli affidatari, portandola fuori dal Paese di residenza. La segnalazione internazionale e l’emissione dei Mandati di Arresto Europeo hanno permesso di intervenire rapidamente e di evitare conseguenze più gravi per la bambina.

Il porto di Bari come crocevia di controlli

L’episodio avvenuto al porto di Bari conferma il ruolo strategico degli scali marittimi italiani come punti di controllo fondamentali per la sicurezza e la prevenzione dei reati transfrontalieri. I controlli a campione effettuati dalla Polizia di Stato si sono rivelati decisivi per individuare la coppia e la minore, dimostrando l’efficacia delle misure di sicurezza adottate negli ultimi anni.

Conclusioni e riflessioni

L’arresto della coppia austriaca-slovacca per sottrazione di minore rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine italiane e per la cooperazione internazionale. La vicenda sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sui casi di minori sottratti e di rafforzare i meccanismi di collaborazione tra Stati per garantire la tutela dei più vulnerabili. La città di Bari si conferma ancora una volta come un punto nevralgico per la sicurezza e il contrasto ai reati internazionali.

IPA