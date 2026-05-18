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Un arresto e 6.650 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Cassino, dove un cittadino egiziano residente a Portici è stato fermato con l’accusa di tentata truffa in concorso ai danni di anziani. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato lungo la S.R. 749 dopo un inseguimento terminato con un incidente stradale. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si inserisce in una serie di raggiri ai danni di persone vulnerabili, attuati con la tecnica dei falsi Carabinieri.

L’inseguimento e l’arresto

L’operazione ha avuto luogo sulla S.R. 749, dove i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. hanno intercettato un’autovettura proveniente dalle Marche con a bordo due soggetti.

Alla vista della pattuglia, i due occupanti hanno tentato la fuga, ma il tentativo si è concluso quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guard-rail. Mentre il guidatore è riuscito a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce, il passeggero è stato prontamente bloccato dai Carabinieri. Quest’ultimo ha cercato invano di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente parte della refurtiva, ma è stato fermato e identificato come cittadino egiziano residente a Portici.

Il raggiro ai danni degli anziani a Fermo

Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto nella mattinata dello stesso giorno a Fermo. Qui, i due malviventi si sono presentati presso l’abitazione di una coppia di anziani coniugi, fingendosi Carabinieri

Con questo stratagemma sono riusciti a raggirare le vittime e a impossessarsi di 8.000 euro in contanti. Prima di allontanarsi, i soggetti hanno anche aggredito fisicamente l’anziano proprietario di casa, provocandogli diverse lesioni. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale, già colpita in passato da simili episodi di truffa ai danni di persone anziane.

Recupero della refurtiva e sequestro del veicolo

Grazie all’intervento tempestivo dei militari è stato possibile recuperare e sottoporre a sequestro gran parte della refurtiva, pari a 6.650 euro in contanti. Oltre al denaro, è stato sequestrato anche il veicolo utilizzato per la fuga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la posizione degli indagati

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, come previsto dalla legge, potranno far valere le proprie difese nelle successive fasi processuali.

L’operazione condotta a Cassino si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto alle truffe e ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più deboli della popolazione.

IPA