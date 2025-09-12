Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Espulsione di due cittadini stranieri ed emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti di una terza persona: sono i provvedimenti adottati a seguito di una aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una coppia di turisti di fede ebraica nel centro storico di Venezia. L’intervento è stato eseguito nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, quando la coppia ha richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine dopo essere stata minacciata e aggredita da un gruppo di persone, tra cui alcuni stranieri. Le misure sono state disposte per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di pericolosità sociale.

Le misure adottate dalla Questura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dal Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, che ha agito in sinergia con l’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione I.G.O.S., la Divisione di Polizia Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura lagunare. Complessivamente, sono state adottate tre misure di prevenzione per assicurare l’allontanamento dal territorio delle persone ritenute responsabili della aggressione ai danni dei turisti.

L’intervento delle Volanti nel Ghetto Ebraico

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, le Volanti della Questura di Venezia sono intervenute in centro storico, nei pressi del Ghetto Ebraico, dopo la richiesta di aiuto di una coppia di turisti. I due giovani, di fede ebraica, hanno raccontato di essere stati improvvisamente accerchiati da un gruppo di persone, tra cui alcuni cittadini stranieri, che li avrebbero minacciati e poi aggrediti.

Un componente del gruppo avrebbe aizzato contro di loro il suo cane (un rottweiler) senza museruola, un altro avrebbe schiaffeggiato l’uomo fingendo di volergli porgere la mano. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di individuare e fermare tre persone sospettate di essere coinvolte nell’episodio.

Identificazione e provvedimenti nei confronti dei fermati

I tre fermati sono stati condotti presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, è emerso che due dei tre cittadini stranieri erano irregolari sul territorio nazionale. Nei loro confronti sono stati disposti altrettanti provvedimenti di espulsione: il primo è stato accompagnato direttamente alla frontiera, mentre il secondo è stato trasferito presso un C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) situato in Italia, in attesa di essere rimpatriato nel proprio Paese di origine.

Misure di prevenzione supplementari

Oltre ai provvedimenti di espulsione, per i due cittadini stranieri sono stati emessi due D.A.C.UR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane Rilevanti), misure di prevenzione che vietano ai soggetti socialmente pericolosi di frequentare determinate zone della città per due anni. Questi strumenti sono stati adottati per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di episodi simili.

Foglio di via obbligatorio per il terzo soggetto

Per quanto riguarda il terzo individuo coinvolto, il Questore di Venezia ha disposto il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia per la durata di due anni. Questa misura è stata adottata in considerazione della pericolosità sociale attribuita al soggetto, che dovrà quindi lasciare il territorio comunale e non potrà farvi ritorno per il periodo stabilito.

Indagini ancora in corso

L’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato è ancora in corso. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti. Come sottolineato dalle autorità, la colpevolezza delle persone fermate dovrà essere stabilita da una sentenza definitiva, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Prevenzione e sicurezza nel territorio lagunare

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di strategie adottate dalla Questura per prevenire episodi delittuosi e situazioni di pericolosità sociale nella provincia. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato ha permesso di intervenire con tempestività e di adottare misure efficaci per la tutela della sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

La risposta delle istituzioni

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per l’efficacia dell’intervento e per la rapidità con cui sono stati adottati i provvedimenti necessari. Il Questore Gaetano Bonaccorso ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare ogni forma di violenza e intolleranza nei confronti di cittadini e turisti.

Il contesto: sicurezza e accoglienza a Venezia

Venezia è una delle mete turistiche più visitate al mondo e la sicurezza dei visitatori rappresenta una priorità per le autorità locali. Episodi come quello avvenuto nei pressi del Ghetto Ebraico richiamano l’attenzione sull’importanza di mantenere elevati standard di controllo e prevenzione, soprattutto in aree particolarmente frequentate da turisti.

Conclusioni

L’adozione di tre misure di prevenzione, tra cui due espulsioni e un foglio di via obbligatorio, rappresenta una risposta concreta e tempestiva delle forze dell’ordine a un episodio di aggressione che ha destato preoccupazione nella comunità locale e tra i visitatori. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e assicurare che i responsabili vengano perseguiti secondo la legge.

