Due persone sono state fermate per spaccio di sostanze stupefacenti a Vasto nella serata del 1 settembre 2025. Una donna è stata arrestata e posta ai domiciliari, mentre il marito è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo che i due, insieme ai figli piccoli, sono stati fermati nei pressi del casello autostradale di Vasto nord. L’intervento è scattato quando due agenti fuori servizio hanno riconosciuto la coppia, già nota alle forze dell’ordine, e hanno richiesto l’intervento di una pattuglia in servizio.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in modo rapido e coordinato, portando all’arresto e alla denuncia dei due coniugi.

L’osservazione e il fermo della coppia

Nel tardo pomeriggio del 1 settembre 2025, due agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto, liberi dal servizio, hanno notato una coppia a bordo di un’auto privata. I due, accompagnati dai figli di 6 mesi e 2 anni, stavano rientrando in città attraverso il casello autostradale di Vasto nord. Gli agenti hanno subito riconosciuto i coniugi come soggetti già segnalati per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ritenendo sospetto il loro comportamento, hanno allertato una pattuglia in servizio, che ha predisposto un controllo su strada.

Il controllo e la perquisizione

Durante il fermo, la coppia ha mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza, tanto da indurre gli agenti a condurli presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza per ulteriori accertamenti. Alla presenza del loro legale di fiducia, i due sono stati sottoposti a una perquisizione personale e veicolare. All’interno di una borsetta da donna, abilmente nascosta sotto un sedile dell’auto, sono stati trovati e sequestrati 211 grammi lordi di una sostanza bianca, successivamente identificata come cocaina, confezionata in una busta di cellophane sottovuoto.

Le indagini proseguono in casa

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dei due coniugi. Anche qui, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 2,1 grammi lordi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Questi elementi hanno confermato i sospetti su una fiorente attività di spaccio gestita dalla coppia.

Le responsabilità e i provvedimenti

La donna ha dichiarato di assumersi tutta la responsabilità per il possesso e l’utilizzo della sostanza stupefacente e del materiale rinvenuto. Per questo motivo è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. Il marito, invece, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

La presenza dei figli e la dinamica dell’operazione

Un elemento che ha colpito particolarmente gli agenti è stata la presenza dei due figli piccoli, di appena 6 mesi e 2 anni, durante il trasporto della droga. Questo dettaglio ha reso ancora più delicata la gestione dell’intervento, che si è svolto nel massimo rispetto della sicurezza dei minori presenti.

Il contesto territoriale e la lotta allo spaccio

L’operazione condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle aree di accesso alla città, come i caselli autostradali, per prevenire e reprimere il fenomeno.

Le modalità di occultamento della droga

Il sequestro di 211 grammi di cocaina, nascosti in una borsetta sotto il sedile dell’auto, dimostra la capacità dei trafficanti di adottare strategie sempre più ingegnose per eludere i controlli. L’utilizzo di confezioni sottovuoto e il coinvolgimento di interi nuclei familiari sono segnali di una crescente professionalizzazione delle attività di spaccio.

Le conseguenze legali e sociali

L’arresto della donna e la denuncia del marito rappresentano un duro colpo per la rete locale di spaccio. Tuttavia, la presenza dei figli piccoli durante il trasporto della droga solleva interrogativi anche di natura sociale e familiare, evidenziando i rischi a cui vengono esposti i minori in contesti di illegalità.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il caso resta ora nelle mani della magistratura, che dovrà valutare le responsabilità dei due coniugi e stabilire eventuali misure cautelari o sanzioni. Nel frattempo, le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio per prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi delle indagini, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e seguire gli aggiornamenti relativi alla città di Vasto.

