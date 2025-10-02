Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo e una donna cinesi sono stati denunciati a Padova per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e mancata comunicazione degli alloggiati. La coppia è stata accusata di aver ospitato 16 connazionali in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza alcuna registrazione presso le autorità competenti. L’intervento è avvenuto nei primi giorni di ottobre, dopo una serie di accertamenti che hanno portato anche al sequestro preventivo dell’appartamento e all’applicazione di una sanzione amministrativa di 2.000 euro per esercizio abusivo di attività ricettiva.

Le indagini e la scoperta dell’alloggio abusivo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato con una serie di controlli effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti hanno scoperto che la coppia offriva posti letto a cittadini cinesi, chiedendo una tariffa di 15 euro al giorno per il solo pernottamento. L’appartamento, tuttavia, non era registrato come struttura ricettiva e non veniva comunicata la presenza degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza, come previsto dalla normativa vigente.

Condizioni igieniche precarie e sequestro dell’immobile

L’alloggio, situato in una zona periferica di Padova, si presentava in condizioni igienico-sanitarie estremamente degradate. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerosi letti ammassati in spazi ristretti, con scarsa ventilazione e pulizia insufficiente. Alla luce di queste condizioni, la Squadra Mobile ha proceduto al sequestro preventivo dell’appartamento, applicando l’articolo 321 del codice di procedura penale.

Le accuse a carico della coppia

La donna e il suo coniuge sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre, la Divisione di Polizia amministrativa ha contestato loro anche la mancata comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza, un obbligo previsto per chiunque gestisca attività ricettive, anche in forma occasionale. A carico della coppia è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per esercizio abusivo dell’attività ricettiva.

La posizione degli ospiti cinesi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato l’Ufficio Immigrazione per verificare la regolarità della posizione degli ospiti cinesi sul territorio nazionale. Dei 16 cittadini identificati e accompagnati in Questura, 5 sono risultati irregolari. Per uno di loro, un uomo di 33 anni entrato in Italia dalla Frontiera di Ventimiglia nel febbraio 2025, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Varese nel settembre 2025, è stato disposto l’accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.

Espulsioni e rimpatri

Per altri 2 cittadini cinesi, di 47 e 61 anni, rispettivamente entrati in Italia nel 2024 dalla Frontiera di Ventimiglia e nel 2017 dalla Frontiera di Milano Malpensa, sono stati emessi provvedimenti di espulsione con accompagnamento immediato in frontiera. Le procedure per il rimpatrio definitivo sono state attivate, con volo diretto da Milano Malpensa a Pechino previsto per venerdì 3 ottobre.

Ordine di lasciare il territorio nazionale

Nei confronti di altri 2 cittadini cinesi, di 37 e 20 anni, entrati in Italia nel 2016 dalla Frontiera di Roma Fiumicino e nell’aprile 2025 dalla Frontiera di Trieste, è stato emesso un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Le sanzioni amministrative e le conseguenze per la coppia

Oltre alle denunce penali, la coppia dovrà far fronte anche a una sanzione amministrativa di 2.000 euro per esercizio abusivo di attività ricettiva. L’appartamento, risultato in condizioni igieniche pessime, è stato posto sotto sequestro preventivo. La vicenda mette in luce il fenomeno degli affitti irregolari e delle condizioni di sfruttamento a cui spesso sono sottoposti cittadini stranieri in cerca di un alloggio.

Il ruolo delle autorità e le indagini in corso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della Squadra Mobile e della Divisione di Polizia amministrativa si inserisce in un più ampio piano di controlli volto a contrastare il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’esercizio abusivo di attività ricettive. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per monitorare la presenza di altri casi simili sul territorio.

Conclusioni e riflessioni sul fenomeno

Il caso di Padova rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di interventi delle forze dell’ordine contro l’ospitalità irregolare e lo sfruttamento di cittadini stranieri. Le autorità invitano i cittadini a segnalare situazioni sospette e a rispettare le normative in materia di locazione e registrazione degli ospiti, per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

IPA